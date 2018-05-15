Экипаж корвета «Гремящий» завершил обучение

Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота «Гремящий», сформированный на Камчатке, успешно прошел обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и готов к заселению на корабль. Об этом сегодня, 15 мая, сообщило Минобороны России.

Как пояснили в военном ведомстве, водоизмещение корвета 2200 тонн, экипаж — 99 человек. Военные моряки в течение нескольких месяцев изучали устройство корабля и особенности его эксплуатации. Обучения проводилось с использованием современных тренажеров. Практическую подготовку экипаж осуществлял на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота, где уже накоплен значительный опыт эксплуатации кораблей проекта 20380.

В процессе обучения тихоокеанцы принимали участие в корабельных учениях и тренировках, в ходе которых отрабатывалось ведение борьбы за живучесть корабля в базе, организация противовоздушной и противодиверсионной обороны. Совершенствовались вопросы повседневной организации корабельной службы, быта и отдыха экипажа, нормативы по обслуживанию вооружения, узлов и механизмов, подготовки корабля к приему оружия.

«Экипаж успешно сдал экзамены на допуск к управлению кораблем и в ближайшее время примет новый корабль от завода-изготовителя», — отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, «Гремящий» — корвет проекта 20385, разработанный в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

При строительстве таких кораблей используется технология «стелс». В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.