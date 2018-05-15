В Москве началось строительство станции «Терехово» Большой кольцевой линии

Строительство станции «Терехово» началось на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента строительства.

Как отмечается, в настоящее время на участке ведутся подготовительные работы, в частности, ограждение строительной площадки.

«Станция «Терехово» запроектирована на территории Мневниковской поймы, она входит в западный участок Большой кольцевой линии метро от станции «Нижние Мневники» до станции «Можайская», — говорится в сообщении.

Протяженность этого участка составит 3,5 км. Достроить его планируется в 2021 году.

Первый участок БКЛ протяженностью 10,5 км с пятью станциями («Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр») открылся 26 февраля.