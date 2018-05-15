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Дорожное строительство

В Москве началось строительство станции «Терехово» Большой кольцевой линии

  •  © riamo.ru

Строительство станции «Терехово» началось на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента строительства.

Как отмечается, в настоящее время на участке ведутся подготовительные работы, в частности, ограждение строительной площадки.

«Станция «Терехово» запроектирована на территории Мневниковской поймы, она входит в западный участок Большой кольцевой линии метро от станции «Нижние Мневники» до станции «Можайская», — говорится в сообщении.

Протяженность этого участка составит 3,5 км. Достроить его планируется в 2021 году.

Первый участок БКЛ протяженностью 10,5 км с пятью станциями («Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр») открылся 26 февраля.

  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © riamo.ru
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https://stroi.mos.ru/news/nachalos-stroitiel-stvo-stantsii-mietro-tieriekhovo-bol-shogho-kol-tsa

Москва, метро
  • Нет аватара Иван Кутузов
    15.05.1814:26:18

    Всякие станции были, такой белой еще не было. Интересно, как это будет в реальности.

    #1035861
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