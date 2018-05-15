Строительство Таманского терминала навалочных грузов
Строящийся в морском порту Тамань терминал навалочных грузов предназначен для погрузки серы, угля, руды и минеральных удобрений на суда дедвейтом до 220000 тонн. Строительство терминала началось в 2016 году, 1-я очередь терминала должна начать работу в конце этого года.
Строительство морской части терминала:
Строительство наземной части терминала (в левой части кадра по диагонали):
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/q282k2oK2Ew
Предыдущие материалы на эту тему: 22.11.2017, 22.04.2017, 06.09.2016
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