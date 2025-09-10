Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, осуществила погрузку первого судна с минеральными удобрениями на экспорт. Балкер класса Handymax с 52 тыс. тонн нитроаммофоски на борту отправился в направлении Юго-Восточной Азии.

Нитроаммофоска — комплексное удобрение, содержащее в доступной для растений форме все три важнейших элемента питания: азот, фосфор и калий. Планируется, что Таманский терминал навалочных грузов продолжит отгрузки нитроаммофоски, а также начнет обработку других видов минеральных удобрений, в частности карбамида, наиболее популярного в мире азотного удобрения. Ожидается, что общий объем перевалки минудобрений до конца 2025 года составит более 300 тыс. тонн.

Продукт прибывает на терминал по железной дороге в вагонах-хопперах. Выгрузка минудобрений из вагонов и погрузка на судно происходит на новой специализированной технологической линии. На первом этапе перевалка производится по прямому варианту, в дальнейшем планируется эксплуатация крытого склада.

«Старт перевалки минеральных удобрений — стратегический этап в развитии навалочного терминала ОТЭКО. Расширение портовой инфраструктуры предоставляет нам новые возможности по работе с перспективными экспортными грузами и диверсификации грузовой базы в условиях глобальной трансформации международной торговли. Полномасштабный южный экспортный коридор становится реальностью для российских производителей удобрений — и новая специализированная линия ОТЭКО будет способствовать его развитию. Экспорт удобрений из России заметно увеличивается от года к году, и мы уверены, что этот рост только усилится, в том числе благодаря переориентации поставок на развивающиеся рынки Глобального Юга с долгосрочным потенциалом потребления», — отметил коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Инал Чкадуа.

В настоящее время на Таманском терминале навалочных грузов на завершающей стадии находится строительство одного из крупнейших в мире крытых складов минеральных удобрений. Склад с 10 раздельными секциями, рассчитанный на хранение до 300 тыс. тонн продукции, позволит интенсифицировать работу порта с минудобрениями, реализовать погрузку крупных судовых партий — до 120 тыс. тонн — и достичь проектной мощности перевалки этих видов грузов в 5 миллионов тонн в год.

Выгрузка минеральных удобрений из хопперов осуществляется через станцию днищевой разгрузки со скоростью до 290 вагонов в сутки по проекту. Обработка крупных балкеров будет производиться с помощью судопогрузочной машины с максимальной мощностью до 2500 тонн в час.

Основные грузы, планируемые к перевалке на терминале ОТЭКО — карбамид, нитроаммофоска, сульфат аммония, MAP (моноаммонийфосфат) и DAP (диаммонийфосфат). Среди перспективных рынков сбыта — Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка.

ОТЭКО — оператор двух морских терминалов в порту Тамань, навалочного и наливного, крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. В компании работает 10 тыс. сотрудников. Налоговые отчисления ОТЭКО формируют более 60% ежегодного бюджета Таманского сельского поселения, 15% бюджета Темрюкского района.

Усилиями компании на Черноморском побережье Краснодарского края создан и работает экспортный хаб мирового уровня, построена портовая, энергетическая и железнодорожная инфраструктура.

ОТЭКО существенно расширила возможности южного маршрута для российских производителей и добывающих компаний. Мощность морских терминалов в Тамани составляет 90 млн тонн грузов в год, при этом компания обеспечивает безопасную, надёжную и экологичную перевалку грузов с применением наилучших доступных технологий.

Выгодное географическое положение порта Тамань, глубокая незамерзающая акватория и высокопроизводительное оборудование терминалов ОТЭКО открывают отечественным и транзитным экспортёрам доступ на рынки Турции, Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, а также других стран дальнего зарубежья.