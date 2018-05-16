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Инновации

Роботы телеприсутствия BotEyes от компании НИЛ АП покоряют мир

Робот удаленного присутствия BotEyes был разработан, выпущен в серийное производство и вполне успешно экспортируется в США и Канаду, где уже более 15 тысяч фирм используют в своей ежедневной деятельности преимущества мобильного телеприсутствия. В России пока весьма настороженно относятся к новому продукту.

«Наш робот BotEyes-Mini является первым и пока единственным в мире устройством телеприсутствия, который использует не планшет с программой типа Скайп, а камеру видеонаблюдения, — говорит главный конструктор компании, доктор технических наук Виктор Денисенко. — Робот BotEyes-Pad также уникален. Он — единственный в мире, позволяющий использовать любой планшет и даже смартфон с любой операционной системой, а его цена значительно ниже и сопоставима с ценой смартфона».

Что же такое робот телеприсутствия BotEyes?

По сути, это ваш аватар (вспомните однименный фильм), который может передвигаться, смотреть Вашими глазами и слышать Вашими ушами там, где вас нет, создавая эффект удаленного присутствия.

Физически — это планшет или Wi-Fi камера на колесах, где звук и видеоизображение передается при помощи Skype или любого другого мессенджера: Google Hangouts, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и т. п. «Рост» робота составляет 125 см, что приблизительно соответствует росту первоклассника.

  •  © lh6.googleusercontent.com

Существует довольно много сценариев использования роботов телеприсутствия — от «видеоняни на колесах» до «удаленного руководителя или сотрудника». Вот несколько примеров:

  • работникам крупных организаций, имеющих обширную сеть филиалов, больше не нужно часто и подолгу находиться в командировках;
  • удаленные сотрудники могут присутствовать в офисе наравне со штатными сотрудниками;
  • руководитель может контролировать деятельность своего предприятия из любой точки планеты;
    •  © lh3.googleusercontent.com

  • теперь вы знаете, что происходит дома в ваше отсутствие:

  • вы не волнуетесь, оставляя маленького ребенка с няней;

  • вы в любой момент можете посмотреть, чем занимается ваш школьник: уроками или играми в планшете;

  • вам проще присматривать за престарелыми родственниками;

  • сработал датчик охранной системы и вам пришло тревожное смс. Опять все бросать и ехать? Нет! Посмотрите сначала с помощью робота, что же произошло на самом деле. Ведь ложные срабатывания — далеко не редкость!

  • ребенок сломал ногу или проходит курс лечения серьезного заболевания? Как не выпасть из учебного процесса и школьной жизни? С помощью робота удаленного присутствия можно с другими учениками присутствовать в классе на уроках, «выходить» к доске, быть с одноклассниками в коридоре на переменах.

Это весьма впечатляющий, но далеко не полный список того, на что способен робот.

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