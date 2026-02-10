Компания «Моторскай», резидент Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), запустила роботизированное производство бесколлекторных электродвигателей для беспилотных авиационных систем (БАС). Новая автоматизированная линия полного цикла позволяет выпускать до 10 000 высококачественных электродвигателей в месяц.

Концепция производства основана на максимальном контроле качества на всех этапах, включая штамповку магнитопровода, литье корпусов, намотку, изоляцию и финальную сборку. Для этого интегрирован парк специализированного оборудования: высокоскоростной пресс с твердосплавными штампами обеспечивает выпуск до 100 000 пластин статора и ротора в месяц, а процесс литья алюминиевых корпусов и деталей роботизирован на машине литья под давлением с усилием 280 тонн.

Отдельный фокус сделан на электроизоляции и точности ключевых операций. Автоматизированная линия нанесения пазовой изоляции (напыление, индукционное спекание, полимеризация) повышает надежность статора. Производительность участка намотки поддерживает двухстанционная машина, а точную установку магнитов выполняет специализированный автомат. Технологическую цепочку дополняет оборудование для пайки, зачистки, балансировки.

«Мы видели растущий спрос на качественные бесколлекторные двигатели и компоненты для них как в России, так и за рубежом. Чтобы не просто занять нишу, а задать новый стандарт качества и эффективности, необходимо было сделать ставку на полный цикл и максимальную автоматизацию. Нам был нужен не просто поставщик станков, а партнер, способный понять нашу конечную цель и спроектировать единый технологический поток. „Роботех“ продемонстрировал именно системный подход. Это стратегическое решение, которое сразу отделяет нас от большинства „сборочных“ мастерских», — подчеркнул Дмитрий Лебедев, директор ООО «Моторскай».

Запуск линии дает компании три ключевых преимущества: сквозной контроль качества по всему циклу с гарантией высочайших стандартов, операционную гибкость за счет быстрой переналадки под разные типоразмеры и масштаб с конкурентоспособной себестоимостью. Компания серийно выпускает электродвигатели серий 2807, 2810, 3115 и другие мощностью от 100 Вт до 5 кВт, а в перспективе будет расширять продуктовую линейку.

В ближайшее время «Моторскай» планирует выйти на плановые объемы выпуска и продолжить отладку производственных процессов. Параллельно компания ведет переговоры с потенциальными заказчиками о поставках компонентов и ставит цель в течение года обеспечить контрактными заказами не менее 30% мощностей новой линии.