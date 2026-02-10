Резидент Сколково запустил производство электродвигателей для БАС под контролем роботов
Компания «Моторскай», резидент Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), запустила роботизированное производство бесколлекторных электродвигателей для беспилотных авиационных систем (БАС). Новая автоматизированная линия полного цикла позволяет выпускать до 10 000 высококачественных электродвигателей в месяц.
Концепция производства основана на максимальном контроле качества на всех этапах, включая штамповку магнитопровода, литье корпусов, намотку, изоляцию и финальную сборку. Для этого интегрирован парк специализированного оборудования: высокоскоростной пресс с твердосплавными штампами обеспечивает выпуск до 100 000 пластин статора и ротора в месяц, а процесс литья алюминиевых корпусов и деталей роботизирован на машине литья под давлением с усилием 280 тонн.
Отдельный фокус сделан на электроизоляции и точности ключевых операций. Автоматизированная линия нанесения пазовой изоляции (напыление, индукционное спекание, полимеризация) повышает надежность статора. Производительность участка намотки поддерживает двухстанционная машина, а точную установку магнитов выполняет специализированный автомат. Технологическую цепочку дополняет оборудование для пайки, зачистки, балансировки.
«Мы видели растущий спрос на качественные бесколлекторные двигатели и компоненты для них как в России, так и за рубежом. Чтобы не просто занять нишу, а задать новый стандарт качества и эффективности, необходимо было сделать ставку на полный цикл и максимальную автоматизацию. Нам был нужен не просто поставщик станков, а партнер, способный понять нашу конечную цель и спроектировать единый технологический поток. „Роботех“ продемонстрировал именно системный подход. Это стратегическое решение, которое сразу отделяет нас от большинства „сборочных“ мастерских», — подчеркнул Дмитрий Лебедев, директор ООО «Моторскай».
Запуск линии дает компании три ключевых преимущества: сквозной контроль качества по всему циклу с гарантией высочайших стандартов, операционную гибкость за счет быстрой переналадки под разные типоразмеры и масштаб с конкурентоспособной себестоимостью. Компания серийно выпускает электродвигатели серий 2807, 2810, 3115 и другие мощностью от 100 Вт до 5 кВт, а в перспективе будет расширять продуктовую линейку.
В ближайшее время «Моторскай» планирует выйти на плановые объемы выпуска и продолжить отладку производственных процессов. Параллельно компания ведет переговоры с потенциальными заказчиками о поставках компонентов и ставит цель в течение года обеспечить контрактными заказами не менее 30% мощностей новой линии.
«Компания „Моторскай“ вошла в экосистему Сколково в 2025 году. Запуск производства инновационных электродвигателей для беспилотных систем и автоматизация процессов, которые обеспечены высокотехнологичным разработчиком Сколково, пермской компанией „Роботех“, проведены в рекордные сроки. Проект направлен, прежде всего, на реализацию национальных проектов технологического лидерства „Беспилотные авиационные системы“ и „Средства производства и автоматизации“. Мы ведём целенаправленную работу и в этом году планируем наращивать объемы поддержки, а также прямого участия в развитии техлидеров и формирующихся вокруг них производственных коопераций», — подчеркнул Николай Булатов, директор направления энергоемких производств Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).
