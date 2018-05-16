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Дорожное строительство

Автодорожная часть Крымского моста открылась для движения легковых машин и пассажирских автобусов

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16 мая 2018 года в 5.30 утра (время московское) одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

Среди первых участников движения — местные жители, строители Крымского моста, ветераны.

На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей, украшенных шарами и флагами России.

В проезде по мосту с обеих сторон участвовали также не менее тысячи мотоциклистов.

Водители, которым повезло в числе первых проехать по новому мосту, приветствовали друг друга жестами, радостными возгласами и автомобильными сигналами.

Колонны автомобилистов и байкеров, стартовавшие с противоположных сторон Крымского моста, встретились на арке.

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https://vz.ru/news/2018/5/16/922900.html

Крымский мост, Крым
  • Katamaran Katamaran
    16.05.1806:58:49

    Хлопцы вчера сделали мне смешно репортажем про зачахший вокзал в Симферополе.

    На фразу, что вообще-то сами перекрыли железно-дорожное движение, а по мосту оно откроется уже через полгода, чего-то промолчали.

    #1036138
    • Андрей Мельник Андрей Мельник
      16.05.1807:31:30

      А чего вы ожидали от рагулей??? Для них- это норма!       Поздравляю с открытием рабочего движения!!! Историческое событие!!!

      #1036145
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