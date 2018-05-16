Автодорожная часть Крымского моста открылась для движения легковых машин и пассажирских автобусов

16 мая 2018 года в 5.30 утра (время московское) одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

Среди первых участников движения — местные жители, строители Крымского моста, ветераны.

На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей, украшенных шарами и флагами России.

В проезде по мосту с обеих сторон участвовали также не менее тысячи мотоциклистов.

Водители, которым повезло в числе первых проехать по новому мосту, приветствовали друг друга жестами, радостными возгласами и автомобильными сигналами.

Колонны автомобилистов и байкеров, стартовавшие с противоположных сторон Крымского моста, встретились на арке.