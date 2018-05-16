Автодорожная часть Крымского моста открылась для движения легковых машин и пассажирских автобусов
Среди первых участников движения — местные жители, строители Крымского моста, ветераны.
На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей, украшенных шарами и флагами России.
В проезде по мосту с обеих сторон участвовали также не менее тысячи мотоциклистов.
Водители, которым повезло в числе первых проехать по новому мосту, приветствовали друг друга жестами, радостными возгласами и автомобильными сигналами.
Колонны автомобилистов и байкеров, стартовавшие с противоположных сторон Крымского моста, встретились на арке.
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16.05.1806:58:49
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