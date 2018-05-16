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Фотофакты

Пограничное патрульное судно «Камчатка» проекта 22120 на свежем воздухе

  •  © vk.com

В Санкт-Петербурге перевели из эллинга в плавучий док для спуска на воду пограничное патрульное судно «Камчатка» проекта 22120 (заводской номер 052).

Судно заложено 24 мая 2017 года на верфи судостроительной фирмы «Алмаз».

  •  © vk.com

Технические характеристики судна проекта 22120:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

  •  © vk.com
  •  © vk.com
  •  © vk.com
  •  © vk.com
  •  © vk.com
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Алмаз, Санкт-Петербург, 22120, пограничное патрульное судно
  • Katamaran Katamaran
    16.05.1813:03:04

    Наконец, разрешилась интрига, что же с судном, на котором был взрыв.

    ЧП произошло в среду, 11 апреля на судостроительном заводе «Алмаз». Во время сварочных работ, производившихся на строящемся сторожевом корабле проекта 22120 «Пурга», произошел взрыв газового баллона. Один из рабочих при этом погиб, еще несколько человек получили ранения.

    Видимо все оперативно устранили.

    Кстати, википедия пишет, что начали строить на Алмазе еще одну Пургу в апреле 2018 года. Но, видимо закладку приурочат к праздникам в июле.

    #1036243
  • A_SEVER A_SEVER
    16.05.1813:45:32

    В Санкт-Петербурге перевели на открытый стапель
    Вывели из эллинга в плавучий док для спуска на воду.

    #1036252
  • Максим Рожков Максим Рожков
    16.05.1814:17:18

    Судно или всё же корабль?

    #1036264
    • A_SEVER A_SEVER
      16.05.1814:22:22

      Судно или всё же корабль?
      Судно.

      #1036266
  • Нет аватара Strompok
    16.05.1815:42:56

    Год?! Это быстро?

    #1036295
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