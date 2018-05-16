Пограничное патрульное судно «Камчатка» проекта 22120 на свежем воздухе

В Санкт-Петербурге перевели из эллинга в плавучий док для спуска на воду пограничное патрульное судно «Камчатка» проекта 22120 (заводской номер 052).

Судно заложено 24 мая 2017 года на верфи судостроительной фирмы «Алмаз».

Технические характеристики судна проекта 22120:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.