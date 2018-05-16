Первая нефть добыта на Западно-Эргинском месторождении

На Западно-Эргинском месторождении Эргинского кластера НК «Роснефть» при испытании первой эксплуатационной горизонтальной скважины получен фонтанный приток нефти дебитом 90 тонн в сутки.

Несмотря на удаленность актива от коммуникаций на месторождении успешно возводятся объекты инфраструктуры — дожимной насосной станции и опорной базы, которая позволит создать комфортные условия для вахтовиков. Разработка месторождения ведется с использованием инфраструктуры Кондинского промысла. Строящийся нефтепровод протяженностью 50 км соединит ДНС Западно-Эргинского месторождения с Кондинским Центральным пунктом сбора нефти.

В 2018 — 19 годах на Западно-Эргинском месторождении планируется завершить геофизические и гидродинамические исследования, определить потенциал горизонтальных скважин. Полученные данные позволят уточнить строение нефтеносных структур. Планируется, что добычу нефти на месторождении в первый год эксплуатации будут обеспечивать 37 добывающих скважин.

Западно-Эргинское нефтяное месторождение открыто в 1997 году. Оно расположено в Ханты-Мансийском и Кондинском районах ХМАО — Югры. Извлекаемые запасы нефти составляют по категории С1+С2 — 23 млн тонн .