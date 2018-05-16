Погрузка 2-го турбогенератора на ледокол «Арктика»
15 мая на борт атомного двухосадочного ледокола «Арктика» проекта 22220 погрузили главный турбогенератор левого борта мощностью 36 МВт, изготовленный ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш». Главный турбогенератор правого борта был погружен на ледокол в сентябре прошлого года:
Теперь главная энергетическая установка атомного ледокола «Арктика» в полном комплекте!
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16.05.1814:38:41
16.05.1814:51:01 Ледокол будут двигать электродвигатели, для которых турбогенераторы будут вырабатывать электроэнергию.
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