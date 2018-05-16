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Фотофакты

Погрузка 2-го турбогенератора на ледокол «Арктика»

  •  © Фото из открытых источников

15 мая на борт атомного двухосадочного ледокола «Арктика» проекта 22220 погрузили главный турбогенератор левого борта мощностью 36 МВт, изготовленный ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш». Главный турбогенератор правого борта был погружен на ледокол в сентябре прошлого года:

  •  © Фото из открытых источников

Теперь главная энергетическая установка атомного ледокола «Арктика» в полном комплекте!

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http://www.aoosk.ru/press-center/news/na-ledokol-arktika-zagruzili-turbogenerator-levogo-borta/

Санкт-Петербург, Балтийский завод, ледокол, 22220, «Арктика»
  • Нет аватара Argonaft
    16.05.1814:38:41

    Такой маленький и такую «дуру» будет двигать   

    Интересно, а какого размера был бы дизель для такого гиганта?

    #1036271
    • A_SEVER A_SEVER
      16.05.1814:51:01

      Такой маленький и такую «дуру» будет двигать
      Ледокол будут двигать электродвигатели, для которых турбогенераторы будут вырабатывать электроэнергию.

      #1036275
      • Нет аватара Argonaft
        16.05.1816:09:19

        Ледокол будут двигать электродвигатели, для которых турбогенераторы будут вырабатывать электроэнергию.

        О, спасибо. Это получается, типа, как в тепловозе — дизель крутит генератор, а тот вырабатывает ток для электродвигателей, а те уже крутят колёса.   

        Но всё равно — маленький и удаленький! Кинул туда брикетик уранового топлива и пошёл лет 10 винтами молотить без подзарядки   

        #1036311
  • Нет аватара mik88
    16.05.1817:18:14

    Помнится на «России» гребные эл. двигатели меня впечатлили размерами: 3 здоровенных «дурня».

    Реакторный отсек тоже весьма солидное сооружение: почти от борта до борта, переборки из какой-то нержавеющей стали толщиной эдак 50-70мм, да плюс весь отсек обклеен листами полиэтилена общей толщиной 150-200мм(биологическая защита). Внутри две «кастрюли» имеются ввиду крышки реакторов.Вообще ледокол вещь интересная.

    #1036337
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