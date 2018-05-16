Погрузка 2-го турбогенератора на ледокол «Арктика»





© Фото из открытых источников

15 мая на борт атомного двухосадочного ледокола «Арктика» проекта 22220 погрузили главный турбогенератор левого борта мощностью 36 МВт, изготовленный ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш». Главный турбогенератор правого борта был погружен на ледокол в сентябре прошлого года:



© Фото из открытых источников

Теперь главная энергетическая установка атомного ледокола «Арктика» в полном комплекте!