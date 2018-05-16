В соединение спецназа ЮВО поступил новейший бронеавтомобиль КамАЗ «Тайфунёнок»

В соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО) поступил новейший бронеавтомобиль КамАЗ 53949 «Тайфунёнок», который недавно был продемонстрирован на военном параде в Москве.

«Тайфунёнок» имеет меньшие габариты в сравнении с существующей техникой (Тайфун-К) и иные характеристики. Внутри его броневого корпуса расположены десять сидений для экипажа и десанта: четыре (в том числе сиденья командира и водителя) располагаются лицом вперед по ходу движения, остальные шесть размещены в кормовом десантном отделении, у бортов. Полезная нагрузка машины составляет 2 т.

Уже на этой неделе группы спецназа приступят к освоению автомобиля, проведут занятия по экстремальному вождению в условиях горно-лесистой местности и бездорожья на общевойсковом полигоне и танкодроме.

Новый бронеавтомобиль может использоваться для решения различных задач. Прежде всего, это перевозки личного состава или небольших грузов, а также сопровождения автоколонн.

Кроме того, после некоторого переоборудования броневик может стать санитарной, разведывательной, командно-штабной машиной.