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Армия и Флот

В соединение спецназа ЮВО поступил новейший бронеавтомобиль КамАЗ «Тайфунёнок»

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В соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО) поступил новейший бронеавтомобиль КамАЗ 53949 «Тайфунёнок», который недавно был продемонстрирован на военном параде в Москве.

«Тайфунёнок» имеет меньшие габариты в сравнении с существующей техникой (Тайфун-К) и иные характеристики. Внутри его броневого корпуса расположены десять сидений для экипажа и десанта: четыре (в том числе сиденья командира и водителя) располагаются лицом вперед по ходу движения, остальные шесть размещены в кормовом десантном отделении, у бортов. Полезная нагрузка машины составляет 2 т.

Уже на этой неделе группы спецназа приступят к освоению автомобиля, проведут занятия по экстремальному вождению в условиях горно-лесистой местности и бездорожья на общевойсковом полигоне и танкодроме.

Новый бронеавтомобиль может использоваться для решения различных задач. Прежде всего, это перевозки личного состава или небольших грузов, а также сопровождения автоколонн.

Кроме того, после некоторого переоборудования броневик может стать санитарной, разведывательной, командно-штабной машиной.

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12175700@egNews

армия, гособоронзаказ, ЮВО, КамАЗ 53949 «Тайфунёнок», спецназ
  • Андрей Карпушенков
    16.05.1817:33:26

    С одной стороны издевательство над русским языком, с другой стороны как прикину что англоязычным это выговаривать придется         

    #1036341
  • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
    16.05.1818:23:34

    Название конечно это жесть. Бедный русский язык.

    #1036356
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    16.05.1819:23:53

    Я конечно понимаю когда дают цветочные названия мощной технике,ржачные названия типа Подкидыш для гранаты     или Нахлебник для робота,но зачем такое издевательство?

    #1036370
  • Вова-Н Вова-Н
    16.05.1820:39:41

    Вообще то «Тайфунёнок» это неофициальное название, это его так по народному его обозвали.

    Так то это одна из моделей автомобилей семейства Тайфун.

    #1036387
  • юрич юрич
    16.05.1821:38:15

    В то время как первый броневик «Тайфуненок"/"Патруль-А» находится на испытаниях, проект столкнулся с неожиданными трудностями. Одна из особенностей предлагаемой машины такова, что при определенном негативном стечении обстоятельств может поставить крест на всех работах. Дело в том, что в конструкции броневика КамАЗ-53949 широко используются зарубежные комплектующие. Двигатель и коробка передач закупаются в США, мосты в Ирландии, а «противоминные» кресла поступают из Великобритании. Даже бескамерные шины закуплены за рубежом, у французской фирмы Michelin.

    вот отсюда:topwar.ru/67775-broneavtomobil-kamaz-53949.html

    Израильская броня Plasan Sasa предполагает защиту экипажа от поражения боеприпасами калибра 14,5 мм, бронебойными пулями типа Б-32, бронебойно-зажигательными пулями 7,62 мм х 54R используемыми в винтовках СВД.

    Дизельный 350-сильный двигатель Cummins 6ISBe агрегатировали с 6-ступенчатой автоматической КП Allison, раздаточная коробка и мосты Timoney, колёса Hutchinson, голландская независимая гидропневматическая подвеска (ГПП) с автоматической подкачкой шин. И это не считая импортных кондиционеров и светотехники Hella.

    вот отсюда:www.gruzovikpress.ru/article/2555-razvedyvatelnaya-mashina-tayfun-k-4h4-kamaz-53949-importozameshchenie-gotovo-k-marshu/

    Это точно Камаз? я ничего не перепутал?

    Отредактировано: юрич~22:20 16.05.18
    #1036407
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