«Орскнефтеоргсинтез» завершил строительно-монтажные работы на установке гидрокрекинга

В рамках работ выполнена обкатка центробежного компрессора, проводится обкатка насосов и компрессоров, тестируется и настраивается электрооборудование, система управления установкой и оборудование КИП. Таким образом, реализация проекта по строительству комплекса гидрокрекинга находится на завершающей стадии.

Общая сумма инвестиций в строительство комплекса составит более 43 млрд руб.

В целом в рамках строительства комплекса гидрокрекинга реализованы следующие технологические объекты:

— установка гидрокрекинга мощностью 1,6 млн. т/год,

— секция производства водорода мощностью 75 млн. нм3/час (в составе установки гидрокрекинга),

— установка производства элементарной серы общей мощностью 60 тыс. т/год, включая блок отпарки кислой воды мощностью 45 м3/час,

— блок грануляции серы,

— факельная установка комплекса гидрокрекинга и установки производства серы,

— блок оборотного водоснабжения,

— промпарки, предназначенные для хранения сырья установки и получаемых товарных продуктов,

— блок производства химочищенной воды,

— станция производства азота и технического воздуха,

— главная понизительная подстанция 110/10 кВ, обеспечивающая весь комплекс гидрокрекинга электроэнергией,

— эстакады общезаводского хозяйства, соединившие все объекты в единый комплекс.

Строительство комплекса гидрокрекинга является основным проектом реализуемой программы развития на предприятии и самым масштабным проектом в истории Орского НПЗ.

Работы по проекту начались в середине 2015 г, а на проектную мощность гидрокрекинг выйдет ориентировочно через 33 месяца после начала, в июле 2018 г.

Запуск комплекса гидрокрекинга в эксплуатацию выведет Орский НПЗ на новый уровень переработки и позволит увеличить ее глубину до 87%. Отбор светлых нефтепродуктов возрастет до 74%.

По итогам данного этапа программы модернизации изменится товарная линейка Орского НПЗ. Предприятие прекратит выпуск вакуумного газойля как товарного продукта, он станет сырьем для установки гидрокрекинга. Значительно увеличится производство керосина и дизельного топлива класса Евро 5.

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» — нефтеперерабатывающее предприятие мощностью 6 млн. тонн в год. Набор технологических процессов завода позволяет выпускать около 30-ти видов различной продукции. В их числе автобензины класса 4 и 5; реактивное топливо РТ; дизельное топливо летних и зимних видов класса 4 и 5; дорожные и строительные битумы; мазуты. В 2017 г. объем переработки нефти составил 4 млн. 744 тыс. тонн. Численность персонала на заводе на настоящий момент составляет порядка 2300 человек.

Назад