Новое производство плавленого сыра запущено в Московской области

Компания Valio запустила новое производство плавленого сыра в мягкой упаковке на своем заводе в Одинцовском районе.

Завод Valio в поселке Ершово Одинцовского района — единственный собственный завод Valio в России, работает с 2009 года. Предприятие специализируется на изготовлении отдельных ассортиментных позиций плавленого сыра в «треугольниках», «ваннах» и ломтиках, а также нарезке желтых сыров. Максимальная производственная мощность завода на сегодняшний день составляет 15 тысяч тонн, выпускаемый на заводе ассортимент насчитывает более 30 ассортиментных позиций.