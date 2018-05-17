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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новое производство плавленого сыра запущено в Московской области

  •  © mosreg.ru

Компания Valio запустила новое производство плавленого сыра в мягкой упаковке на своем заводе в Одинцовском районе.

Завод Valio в поселке Ершово Одинцовского района — единственный собственный завод Valio в России, работает с 2009 года. Предприятие специализируется на изготовлении отдельных ассортиментных позиций плавленого сыра в «треугольниках», «ваннах» и ломтиках, а также нарезке желтых сыров. Максимальная производственная мощность завода на сегодняшний день составляет 15 тысяч тонн, выпускаемый на заводе ассортимент насчитывает более 30 ассортиментных позиций.

  •  © mosreg.ru
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http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Odincovskiy-rayon/novoe_proizvodstvo_plavlenogo_syra_zapustili_v_podmoskove_5341

Московская область, иностранные инвестиции
  • oleg repin oleg repin
    17.05.1815:40:34

    Плавленый это который из пальмового масла? Я в сырах не разбираюсь.

    #1036631
  • alex4spb alex4spb
    17.05.1818:15:32

    Сделана отметка на стакане,

    И укромный найден уголок,

    И давно разломленный в кармане,

    Засыхает плавленый сырок…

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    #1036691
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