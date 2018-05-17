На заводе «Нижегородский Теплоход» спущен на воду большой гидрографический катер «Георгий Зима»
Первые два БГК войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота, а последующие — в гидрографические службы Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Их основное предназначение:
- высокоточная площадная съёмка рельефа дна и обследование навигационно-опасных объектов на глубинах до 400 метров,
- съемка рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров;- обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков.
- постановка/съёмка всех типов плавучих предостерегательных знаков весом до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров;
- доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования;
- навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций;
- лоцманская проводка и лидирование подводных лодок, крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.
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17.05.1815:46:19
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