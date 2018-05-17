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Судостроение и судоходство

На заводе «Нижегородский Теплоход» спущен на воду большой гидрографический катер «Георгий Зима»

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17 мая 2018 года завод «Нижегородский Теплоход» (г. Нижний-Новгород) спустил на воду головной катер проекта 23040 Г — большой гидрографический катер «Георгий Зима».

Первые два БГК войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота, а последующие — в гидрографические службы Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Их основное предназначение:

  • высокоточная площадная съёмка рельефа дна и обследование навигационно-опасных объектов на глубинах до 400 метров,
  • съемка рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров;- обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков.
  • постановка/съёмка всех типов плавучих предостерегательных знаков весом до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров;
  • доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования;
  • навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций;
  • лоцманская проводка и лидирование подводных лодок, крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

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https://www.korabel.ru/news/comments/spuschen_na_vodu_bgk_georgiy_zima.html

Нижегородский Теплоход, Нижний Новгород, 23040Г, большой гидрографический катер
  • Katamaran Katamaran
    17.05.1815:46:19

    Это глюк сайта или чья-то редактура, что первый абзац перестает быть жирным и перепрыгивает под картинку?

    #1036634
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