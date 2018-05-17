На заводе «Нижегородский Теплоход» спущен на воду большой гидрографический катер «Георгий Зима»

17 мая 2018 года завод «Нижегородский Теплоход» (г. Нижний-Новгород) спустил на воду головной катер проекта 23040 Г — большой гидрографический катер «Георгий Зима».

Первые два БГК войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота, а последующие — в гидрографические службы Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Их основное предназначение: