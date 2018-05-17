Сборная России выиграла Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии в Минске

Сборная России завоевала десять медалей на 52 Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Абсолютным победителем стал москвич Алексей Шишкин. Золотые медали на счету Кирилла Ларионова из Ульяновской области, Даниила Бардонова, Алексея Коноплева и Георгия Королева из Москвы, а также у Тимура Маннанова из Мордовии и Андрея Кобелева из Татарстана. Серебряными медалями наградили Арину Шобер из Санкт-Петербурга и учеников столичных школ — Леонида Львова и Владислава Поцелеева.

Соревнование проходило с 23 по 28 апреля в Минске. Участие в нем приняли школьники из 22 стран мира.

http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/olimp2018/winners.html