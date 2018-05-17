Строительство ОИС «Академик Агеев»
Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.
Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru
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Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.
Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru
17.05.1820:34:16
17.05.1820:47:51 Скорее мелкоблочная, или вернее мелкосекционная.
17.05.1822:06:46
18.05.1801:00:36 Только «кубики» идут без насыщения, что увеличивает срок строительства судна.