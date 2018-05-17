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Фотофакты

Строительство ОИС «Академик Агеев»

Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.

Декабрь 2017 года:

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Май 2018 года:

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru

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Ленинградская область, Пелла, ОИС, 16450, Академик Агеев, ГУГИ
  • Нет аватара alex_uns
    17.05.1820:34:16

    Андрей))) вот тебе и крупноузловая сборка)))) — ну моя любимая))

    А здесь вот оно как!!!

    Автомобильным краном накидали на 3 палубы)))) и ничего, справляются))

    Отредактировано: alex_uns~20:42 17.05.18
    #1036748
    • A_SEVER A_SEVER
      17.05.1820:47:51

      вот тебе и крупноузловая сборка
      Скорее мелкоблочная, или вернее мелкосекционная.    
      Автомобильным краном накидали на 3 палубы
      Одну закончили и ещё 2 начали, а впереди ещё 3 яруса надстройки.

      #1036753
      • Нет аватара alex_uns
        17.05.1822:06:46

        так я и говорю — обходятся и без нее в общем-то спокойненько))

        #1036800
        • A_SEVER A_SEVER
          18.05.1801:00:36

          обходятся и без нее в общем-то спокойненько
          Только «кубики» идут без насыщения, что увеличивает срок строительства судна.

          #1036842
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