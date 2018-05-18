Здесь будут делать самолеты. О строительстве второй очереди «Титановой долины»

Вторую очередь «Титановой долины» обещали запустить через полгода: что уже построено (ФОТО, ВИДЕО).

Гендиректор УК «Титановая долина» Артемий Кызласов считает, что вторая очередь ТД будет готова уже осенью этого года.Сейчас на территории бывшего аэропорта «Уктус» строится площадка якорного резидента, УЗГА, — завод будет заниматься локализацией самолетов Л-410. Что уже построено и почему у этой очереди больше шансов на успешный старт, чем у площадки под Салдой, — в материале агентства.

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О строительстве второй очереди «Титановой долины» начали говорить несколько лет назад — на тот момент первая очередь, площадка под Верхней Салдой, все еще пребывала в стадии строительства. Однако с самого начала было ясно, что площадки будут отличаться кардинально: первую строили буквально в чистом поле, с подводом всех коммуникаций и соответствующими финансовыми затратами, определенные поправки пришлось делать на санкции (ключевой резидент — «Боинг»). Вторая очередь строится под Уральский завод гражданской авиации, строительство идет на территории, где УЗГА уже работает. Территория второй очереди меньше, затраты на ее подготовку ниже. Строительство началось в октябре 2017-го — в октябре 2018-го эти корпуса должны достроить, работы, судя по всему, идут быстрее.

«Первая очередь — это гринфилд. Когда мы начали осваивать площадку в Салде, там в прямом смысле слова не было электричества, чтобы подключить чайник. Эта площадка все-таки браунфилд, здесь есть определенные мощности, которые позволяют запустить первых резидентов. Но даже для запуска этого здания потребуется модернизация инфраструктуры», — рассказал гендиректор УК «Титановая Долина» Артемий Кызласов.

На сегодняшний день завершается строительство первого комплекса, того, где будет работать УЗГА. Объект состоит их трех блоков: цех по сборке и покраске самолетов, склад для приемки и хранения запчастей и основной цех по сборке самолетов. Так, в цехе по покраске самолетов уже собирают монорельс, который будет перемещать грузы по воздуху и выполняют кровельные работы. В основном цехе по сборке самолетов готовятся заливать пол, готова крыша, устанавливают перегородки для кабинетов, монтируется хозяйственно-бытовая канализация.

Общая площадь застройки — около 11,5 тыс. кв. метров. Всего УЗГА на территории второй очереди «Титановой долины» займет чуть менее 7 га. Общая площадь второй очереди — 96 га. По расчетам управляющей компании, на реконструкцию площадки и ее развитие потребуется 2,8 млрд рублей, облправительство с этой суммой согласно, такая стоимость фигурирует в заявке на получение статуса ОЭЗ. Около 700 млн планируется привлечь от инвесторов. Строительство своих корпусов УЗГА финансирует самостоятельно, к примеру, они получили миллиард рублей от Минпромторга РФ.

Площадка пока статус особой экономической зоны не получила. Документы находятся на подписании в правительстве РФ, в УК «Титановая долина» надеются, что заявку подпишут в июне. Завод должен быть запущен в эксплуатацию осенью. Принципиальное согласие есть, так как есть поручение президента на запуск площадки. Кызласов уверен: даже если что-то пойдет не так, в крайнем случае документы о статусе ОЭЗ будут подписаны несколько позже, но на запуск предприятия УЗГА это не скажется.

Конечно, кроме УЗГА на площадке будут работать и другие предприятия, кандидаты пока не раскрываются. «Заключено 10 соглашений о намерении, это резиденты, которые в основном работают в области авиации, несколько резидентов в области медицины и несколько в области приборостроения и станкостроения», — описал Кызласов. По его словам, будут и отечественные, и иностранные компании, возможные санкции работе ОЭЗ серьезно помешать не должны. «Авиация — это область, в которой планирование ведется на десятилетия. Говорить о том, что санкции в этой области будут как-то серьезно задействованы, вряд ли можно. Это такая медаль о двух сторонах: может ударить и по нам, и по ним. Я не думаю, что политическая конъюнктура именно в области авиации будет играть существенную роль», — считает гендиректор УК.