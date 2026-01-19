В особой экономической зоне «Титановая долина» под Верхней Салдой в Свердловской области завершается строительство нового завода по выпуску тормозных дисков для легковых и грузовых автомобилей.
Проект реализует фирма «Росско», которая является одним из крупнейших в РФ импортеров запасных частей для иномарок.
Завод в Верхней Салде станет первым опытом для «Росско» по собственному производству, предполагается, что выпускаемые на нем диски будут поставляться и на конвейеры автозаводов, и на рынок запасных частей.
Предприятие начнет работать по полному циклу, производственный комплекс включает цеха литья и мехобработки, а также упаковочную линию. Оборудование — в процессе установки.
Как сообщила пресс-служба ФТС, станки для нового завода ввезли через процедуру свободной таможенной зоны. Благодаря этому предприятие воспользовалось освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, сумма освобождения в 2025 году составила более 645 млн рублей.
Запуск завода запланирован на 2026-й, к 2034-му он выйдет на полную мощность — 40 тысяч тонн готовой продукции в год.
