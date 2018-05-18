«Уральские локомотивы» отправили на испытания семивагонную «Ласточку»

Электропоезд «Ласточка» (ЭС2Г) в семивагонном исполнении, выпущенный на заводе «Уральские локомотивы», отправлен на экспериментальное кольцо Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ). Здесь будет проведена серия тормозных, тягово-энергетических, тепловых и функциональных испытаний новой модификации подвижного состава, сообщили в Центре общественных связей Группы «Синара».

По словам гендиректора «Уральских локомотивов» Олега Спаи, семивагонный поезд — первый в перспективной линейке поездов разной составности. Возможность варьировать количество вагонов появилась благодаря разработке отечественной микропроцессорной системы верхнего уровня управления, которая впервые была испытана и сертифицирована в составе «Ласточки-Премиум».

"Благодаря реализации новых технических решений мы имеем возможность собирать составы из 7, 10 и 12 вагонов. Изначально семивагонный поезд проектировался для нужд МЦК, но сейчас завод может предложить электропоезда разной составности и для пригородных компаний. В зависимости от полигона использования, в поездах можно варьировать количество посадочных мест. При этом тяговые характеристики поезда не изменятся", — отметил Олег Спаи.

Проект семивагонной «Ласточки» был разработан для Московского центрального кольца. Такая комплектация поезда обеспечит ритмичность перевозок при постоянно возрастающем пассажиропотоке, особенно в час пик. В ходе испытаний будет проверена работа микропроцессорной системы управления и диагностики поезда в новом варианте комплектации, а также характеристики нового промежуточного моторного вагона, разработанного на заводе. Испытатели проверят интеграцию всех систем нового типа вагона в систему верхнего управления поезда. Также в составе новой семивагонной «Ласточки» испытают работоспособность установки охлаждения агрегатов и узлов поезда отечественного производства. Испытания завершатся к началу августа. По окончании сертификации «Уральские локомотивы» начнут поставки поездов новой модификации заказчику, подчеркивают в Центре общественных связей Группы «Синара».

Предприятие «Уральские локомотивы», расположенное в Верхней Пышме (Свердловская область), специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения.

Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока «СИНАРА» (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом и грузовые магистральные электровозы постоянного тока «ГРАНИТ» (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда «Ласточка» (ЭС2Г), а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.

«Уральские локомотивы» — совместное предприятие Группы «Синара» и концерна Сименс АГ.