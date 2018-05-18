В воздух поднялся первый серийный экземпляр вертолета Ми-171А2

Первый полет серийного экземпляра нового многофункционального вертолета Ми-171А2 прошел на полигоне Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ).

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 — новинка российского вертолётостроения, результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Порядка 85% комплектующих бортовых систем нового вертолета — российского производства.

Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 разработчики называют новую несущую систему. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Это позволяет только за счет аэродинамики поднять тягу несущего винта более чем на 700 килограмм. Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%,. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.

Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17 («стеклянная кабина»), включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Изменилась эргономика кабины как результат перераспределения функций бортинженера на командира и второго пилота. Использование видеокамер повысило безопасность полета, улучшив обзор закабинного пространства, включая зоны задней полусферы и нижней полусферы.

В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам.

Ранее «Вертолеты России» сообщали об успешно проведенных испытаниях опытных образцов Ми-171А2 в условиях экстремально низких температур в Якутии. Два вертолёта выполнили восемь наземных гонок (предусматривают работу двигателей без отрыва от земли) и 36 полетов по спецпрограммам. Температура опускалась до —60 градусов по Цельсию.

Ми-171А2 стал первым запущенным в производство российским вертолетом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Частичный переход на электронную конструкторскую документацию позволил сократить время и ресурсы технологической подготовки производства. Изготовление деталей по математическим моделям на станках с числовым программным управлением сократило время техпроцесса, обеспечило точность изготовления и экономию материала.

«Это не просто модернизированный вертолет — это принципиально новая техника, с современными цифровыми технологиями на борту, совершенно другими рабочими характеристиками. Уверен, эта разработка найдет широкий спрос как на внутреннем, так и на внешних рынках — вертолет является полноценным конкурентом мировым аналогам в самом популярном сегменте многоцелевых машин. В круг потенциальных покупателей входят, прежде всего, страны, эксплуатирующие предшественников — Ми-8/17. Сейчас ведутся переговоры по сертификации Ми-171А2 в странах Латинской Америки. Проявляют интерес страны Азии, Африки, ближнего зарубежья», — заявил представитель звода изготовителя.

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«Полет первого Ми-171А2, произведенного на У-УАЗ, это знаковое событие, которое говорит о том, что нам удалось успешно запустить вертолет в серию. Теме не менее, работа по проекту не завершена, он находится лишь в начале своего жизненного цикла, и у нас большие планы по его развитию. В настоящее время для расширения условий эксплуатации и сфер применения продолжаются дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов Ми-171А2. На МВЗ им. М. Л. Миля ведутся работы по одобрению использования опционного оборудования: внешней подвески, вспомогательной силовой установки, медмодуля и других дополнительных систем», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России».

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» — одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 75 лет существования на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка «Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.