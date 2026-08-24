В этом выпуске: 00:00 — Вступление 00:18 — МС-21 в испытаниях подтвердил дальность 3800 км. Изначально обещали 6350 — и вот что произошло 01:12 — ПД-8 сертифицирован, а Ил-114-300 тоже получил документ — но с неожиданным ограничением 02:02 — Як-130М впервые поднялся в воздух в модернизированном виде — учебный самолёт стал глубже 02:47 — Путин приехал в Жуковский и сел в кресло SJ-100 — три самолёта показали президенту одновременно 03:34 — ОДК начала серийную сборку ПД-8 и сразу передала первую пару на завод — теперь дело за сертификацией самолёта 04:12 -Иркутский авиазавод сократил время подготовки производственного задания в 10 раз — с 357 до 35 часов 04:54 — «ИжАвиа» закрыта — Росавиация аннулировала сертификат из-за нарушений безопасности, которые компания не устранила 05:41 — Самолёт S7 Tango взлетел с отечественным двигателем — маленькая машина, большой прецедент 06:23 — Испания осталась без российских Ка-32 для борьбы с лесными пожарами — вертолёты под санкциями ЕС
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