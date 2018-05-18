Производство комплектующих для ветрогенераторов открыто в Нижегородской области

Производство гондол для ветрогенераторов для компании Vestas открылось в Дзержинске. Производство размещается на площадке компании «Либхерр» и в течение следующих лет здесь будет производиться самая важная часть ветряков гондолы, где будет размещаться все необходимое для работы турбин оборудование. Это даст порядка 50 новых рабочих мест и станет первым шагом для развития ветроэнергетики в России.

Всего по миру у компании открыто 22 производственных площадки и цех в Нижегородской станет первым на территории РФ. Выбор места для размещения производства компании Vestas был связан с уникальным масштабом промышленного потенциала, на который «Роснано» будет опираться при реализации программы по развитию ветроэнергетики.