Поезд «Москва» для Филёвской линии метро
Завод «Метровагонмаш» передал Московскому метрополитену первый состав «Москва» для Филёвской линии метро. Новая модификация 81-765.2/766.2/767 имеет 6 вагонов вместо 8, головные вагоны имеют другое расположение пассажирских сидений, в прицепных вагонах часть сидений складываются, а напротив дверей вагонов вновь появились вертикальные поручни.
Фото с сайта yauzaforum.ru
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18.05.1823:11:39
18.05.1823:14:53 Не факт — в Питере составы метро со складными сидениями уже несколько лет ходят.
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18.05.1823:24:49 Если пассажиров много, то все сидячие места заняты вне зависимости от того, складные они или нет.
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18.05.1823:42:04 Так пассажиры сперва занимают сидячие места, а кому не хватило — те стоят.
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