Поезд «Москва» для Филёвской линии метро

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Завод «Метровагонмаш» передал Московскому метрополитену первый состав «Москва» для Филёвской линии метро. Новая модификация 81-765.2/766.2/767 имеет 6 вагонов вместо 8, головные вагоны имеют другое расположение пассажирских сидений, в прицепных вагонах часть сидений складываются, а напротив дверей вагонов вновь появились вертикальные поручни.





© Фото из открытых источников

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