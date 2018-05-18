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Фотофакты

Поезд «Москва» для Филёвской линии метро

  •  © Фото из открытых источников

Завод «Метровагонмаш» передал Московскому метрополитену первый состав «Москва» для Филёвской линии метро. Новая модификация 81-765.2/766.2/767 имеет 6 вагонов вместо 8, головные вагоны имеют другое расположение пассажирских сидений, в прицепных вагонах часть сидений складываются, а напротив дверей вагонов вновь появились вертикальные поручни.

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта yauzaforum.ru

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Москва, метро, электропоезд, 81-765/766/767, Метровагонмаш
  • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
    18.05.1823:11:39

    складные сиденья ??? — я вас умоляю — их уберут как это уже было на наземном транспорте — убрали

    #1037220
    • A_SEVER A_SEVER
      18.05.1823:14:53

      складные сиденья ??? — я вас умоляю — их уберут
      Не факт — в Питере составы метро со складными сидениями уже несколько лет ходят.

      #1037222
      • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
        18.05.1823:16:48

        ну тама и народу в вагон не набивается стока    

        #1037224
        • Нет аватара Clausson
          18.05.1823:21:29

          ну тама и народу в вагон не набивается стока

          чего это вдруг?    

          #1037226
          • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
            18.05.1823:26:55

            я просто сказал шо раскладушки уберут — ибо даже знаю почему- посыпятся жалобы (бабулек) чито нет возможности сесть т.к. народу многа — выход из ситуации простой — убрать и жалоб не будет.

            мне лично не импонирует разборки с бабулей если я просто не могу подвинутся    

            Отредактировано: Евгений Беспалов~23:27 18.05.18
            #1037228
        • A_SEVER A_SEVER
          18.05.1823:24:49

          тама и народу в вагон не набивается стока
          Если пассажиров много, то все сидячие места заняты вне зависимости от того, складные они или нет.

          #1037227
          • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
            18.05.1823:35:21

            ну да     вы это будете обьянять тем кито захочет сесть ,а вагон уже полон под завязку и никито толкатся не будет иначе сие действие грозит возгласами «вы че толкаетесь» «не нада об меня облакачеватся» «уберите свои колени от моих ушей» и т. д. и т. п. (выхино мы фкурсе)

            Отредактировано: Евгений Беспалов~23:36 18.05.18
            #1037230
            • A_SEVER A_SEVER
              18.05.1823:42:04

              вы это будете обьянять тем кито захочет сесть
              Так пассажиры сперва занимают сидячие места, а кому не хватило — те стоят.

              Если кто-то из сидевших встаёт, то на его место садиться другой пассажир.

              #1037232
              • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
                18.05.1823:45:47

                зашол чел(и не один такой) — ну не хочет садится — но уже стоит там — вы его подвинете шоб сесть?( кстате в автобусах из-за этого и убрали)

                Отредактировано: Евгений Беспалов~23:47 18.05.18
                #1037235
                • A_SEVER A_SEVER
                  18.05.1823:57:56

                  зашол чел(и не один такой) — ну не хочет садится

                  Значит сядет кто-то другой.

                  В Питере на Невско-Василеостровской линии в час пик пассажиров хватает, а поезда 6-вагонные, но описанной Вами ситуации я ни разу не видел.

                  Наличие складных мест это обязательное требование Петербургского метрополитена для всех новых составов. А теперь они и в Москве будут.

                  #1037238
                  • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
                    19.05.1800:14:49

                    мы не пАнимАем друг друга. извени и наверное не поймем. а засим закончим.    пятница !!!    

                    p. s. тем кито ставит минус тут — вам жизнь в реале минус прописала    

                    даже если ты братишка решил поменять минус на плюс — ты фсеравно попал ибо …   

                    Отредактировано: Евгений Беспалов~00:20 19.05.18
                    #1037242
                • Нет аватара Иван Кутузов
                  19.05.1808:39:39

                  кстате в автобусах из-за этого и убрали

                  У нас в автобусах не убрали. По необходимости, используются. Сумку, точно, удобно поставить туда    

                  #1037286
        • Нет аватара Захарка
          18.05.1823:43:41

          На голубой ветке московского метрополитена народу — кот наплакал. Поэтому могут и оставить.

          #1037233
  • Zeydlith Derfflinger Zeydlith Derfflinger
    19.05.1813:32:22

    Дизайнеры складных кресел вечно забывают о зиме и о том, что зимой люди носят теплую одежду. То есть становятся намного шире. На скамейке зимой обычно едет не 6, а 5 человек (и только если есть маленькие дети, то их может быть шестеро). А тут люди просто обречены на фиксированную ширину -- то есть соседи будут толкаться. Причем судя о виду, эти сидения рассчитаны на стройных девушек, крупным мужчинам и объемным пенсионеркам не будет хватать места.

    #1037326
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