Центр инновационных технологий в мелиорации открылся в Саратове

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Открывшийся 15 мая в Саратовском аграрном университете Центр инновационных технологий в мелиорации, созданный совместно вузом и агродивизионом холдинга «Солнечные продукты» внесет свой вклад в привлечение молодых специалистов к работе в сельском хозяйстве.

Вопрос со снижением интереса молодежи к работе в агропромышленном комплексе стоит очень остро. Специалисты HR-службы агродивизиона «Солнечных продуктов» провели свой анализ ситуации, изучили все факторы, влияющие на выбор профессии. Так и родилась идея создать на базе аграрного вуза инновационный центр, который должен обеспечить связь между учеными, студентами, специалистами и аграрными хозяйствами, популяризировать такую важную сферу деятельности, как мелиорация.

Обучаться в инновационном центре будут не только студенты университета, но и сотрудники холдинга «Солнечные продукты», которые смогут проходить здесь повышения квалификации. Здесь планируется проводить семинары с участием лучших экспертов из России и зарубежных стран, круглые столы, форумы, презентации, дискуссионные площадки.

Холдинг «Солнечные продукты» реализует крупнейшую программу по мелиорации засушливых земель в саратовском левобережье. Работа ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».