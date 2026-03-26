artal Транспорт, спецтехника и логистика

Саратов получил еще три новых трамвая

В Саратов доставлены еще три новых трамвая модели «Витязь-М».Как сообщили 26 марта на сегодняшний день в город прибыли 12 из 16 трехсекционных вагонов. Трамваи готовы к запуску движения после первого этапа реконструкции маршрута № 3 — от 6-й Дачной до Кировского депо.

В марте-апреле с завода-изготовителя планируют отправить в Саратов еще 4 «Витязя».

Запуск рабочего движения для жителей на участке от 6-й Дачной до Кировского трамвайного депо намечен на 31 марта.Второй этап реконструкции 3-го маршрута — участок от Кировского трамвайного депо до Детского парка (включая обводной путь через Мирный переулок с разворотными кольцами) — должен быть завершен в октябре текущего года.

Источник: sarnovosti.ru

  • Badassgoliath Badassgoliath26.03.26 14:18:57
    марта.Второй этап реконструкции 3-го маршрута — участок от Кировского трамвайного депо до Детского парка (включая обводной путь через Мирный переулок с разворотными кольцами) — должен быть завершен в октябре текущего года.


    Ждём, ждём. В центре пока ещё ходит старый хлам, да и пути древние.

