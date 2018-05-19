Где делают в России отличные аэролодки

Фоторепортаж с производства компании ООО «Высокотехнологические разработки», которая занимается разработкой и производством аэроглиссеров или по-простому аэролодок. По сути, это такая техника, которая способна передвигаться, как по воде, так и по льду или снегу, а также по мелководью. В качестве двигателя у них стоит воздушный винт.

История предприятия насчитывает уже лет десять. Но тогда мечты о таких чудных аэроботах были лишь во сне, занимались более земными вещами, например, вот такими машинками маслозаправщиками, которые продавали структурам Газпрома.

И вот в 2015 году созрели, создали первую свою аэролодку «Раздолье», эта модель была ещё даже без кабины. Хотя судно было весьма надёжное и легкоуправляемое.

Заготовительный участок

Корпус лодки выполнен из алюминия производства компании Русал.

На данный момент общая площадь производства составляет 1 700 м2, при этом есть мысли и о расширении.

В 2016 году в линейке продукции компании появилась новая модель аэролодки — «Роза Ветров». Комплектация у ней уже побогаче будет, да и она сама по себе более безопасна и комфортабельна. Кстати, вот она и засветилась.

«Роза ветров» готова (конечно, в зависимости от модели) разместить у себя до 9 человек, а это значит скучно точно не будет. Взять груза до 850 кг и при этом развить скорость до 130 км/ч. Её размеры (длина/ширина/высота, мм): 6 200 (6 900) / 2 100 (2 380) / 2 350. Объём топливного бака составляет 140 / 280 л. А всё это удовольствие в максимальной комплектации стоит порядка 1,2 млн. рублей.

Производят таких аэролодок пока немного, примерно выходит одна штука в месяц, но будет спрос, вырастут и объёмы. Пока в планах выйти на четыре штуки в месяц. Среди клиентов замечены, в основном, частники, хотя, например, МЧС из Свердловской области тоже не устояло и всё-таки купила себе одну такую, довольны.

Пермские аэролодки уже можно встретить на Камчатке, в Грузии или в Финляндии, сарафанное радио работает и спрос потихоньку появляется.

А вот и «Раздолье», она, как мы видим, и правда попроще, да и подешевле (950 тысяч рублей), так сказать для суровых мужиков.

На лодках обычно они устанавливают двигатели ВТР, созданные на базе мотора ВАЗ 21126. Правда, их немного дорабатывают, чтоб эксплуатация лодок проходила в оптимальном режиме. Ресурс данного мотора для аэролодок составляет 100 000 км или 1000 часов наработки. Зато плюсом является то, что если вдруг, его можно подлечить в любой автомастерской.

Аэролодка Роза ветров на оз. Большой Кумикуш и по болоту на севере Пермского края

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/f32246dYK6E

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/a3OxToijiQE

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1gIw0z-dz1A