«Газпром нефть» расширяет применение «зеленых» технологий в сейсморазведке

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«Газпром нефть » завершила сезон сейсморазведочных работ, исследовав в зимнем сезоне 2017-2018 с помощью 3D-сейсморазведки 900 кв. км Западно-Зимнего лицензионного участка и Западно-Покурской площади в Ханты-Мансийском автономном округе, а также Западно-Воргенской площади в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, досрочно была завершена трехлетняя программа сейсморазведочных работ на Отдаленной группе месторождений в ЯНАО, которая включала исследование 1270 кв. км территории нового актива.

Для сохранения лесных массивов при проведении сейсморазведочных работ на Западно-Покурской площади «Газпром нефть » применила технологию «Зеленая сейсмика». Помимо снижения антропогенного воздействия на природу новая технология позволяет качественно изучить участки с развитой инфраструктурой, недоступные для исследований по стандартным методикам, за счет использования беспроводной системы передачи данных. На этой же площади был реализован пилотный проект технологии «Зеленая сейсмика 2.0», практически не требующий вырубки просек, благодаря применению легких буровых станков и снегоходов вместо крупногабаритной техники.

«Сейсморазведочные работы — ключевой элемент начального этапа освоения месторождений. Именно на основании результатов сейсмических исследований формируется стратегия дальнейшей разработки новых активов. Наша задача — реализовать этот этап в минимальные сроки и без потери качества. Постоянно повышая эффективность своих решений в геологоразведке, мы успешно выполняем задачу по восполнению запасов и наращиванию ресурсной базы компании», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.