Газпром нефть совместно с Тюменской сервисной геофизической компанией (ТСГК) реализовала проект по 3Д-сейсморазведке на площади свыше 450 км2 на Новогоднем участке недр Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с применением полностью отечественного оборудования.

По итогам проведенных работ Газпром нефть сообщила:

изучение участка с использованием полностью российского комплекса оборудования для 3Д-сейсморазведки проведено впервые в российской нефтегазовой отрасли (до этого российское оборудование использовалось в комплексе с аппаратурой иностранного производства),

при исследовании одновременно задействовали рекордные 15 тыс. бескабельных модулей для приема и обработки геологической информации (ранее максимальное число модулей, по данным ТСГК, не превышало 8 тыс.),

бескабельная система для приема сейсмосигнала позволяет дистанционно контролировать и управлять всей полевой расстановкой модулей,

преимуществами отечественного решения являются совместимость с существующими регистрирующими системами, возможность использования на участках со сложным рельефом и адаптивность при работе с экологичными технологиями, включая «Зеленую сейсмику».

Компания отметила, что отечественная система подтвердила свою эффективность и потенциал при проведении сейсморазведки на Новогоднем участке в ЯНАО. Технология может быть тиражирована в геологоразведочных проектах Газпром нефть в других регионах деятельности компании.

«Эффективность геологоразведки сегодня в первую очередь зависит от технологического арсенала. Газпром нефть на системной основе создает собственные, а также поддерживает и внедряет российские решения при реализации поисковых проектов. Уверен, что успешный опыт применения полностью отечественной бескабельной системы станет импульсом для развития и тиражирования разработки в рамках отрасли и повысит эффективность сейсморазведки в целом», — отметил Ю. Масалкин, директор по геологоразведке Газпром нефти.

Глава ТСГК Р. Камалтдинов отметил, что на сегодняшний день технология полностью готова для тиражирования в масштабах всей отрасли. В числе преимуществ отечественной бескабельной системы он назвал доступность по сравнению с зарубежными аналогами и независимость поставок ее комплектующих от внешних факторов.Замруководителя Роснедр О. Каспаров подчеркнул важность подобных проектов для устойчивости отрасли и системную поддержку отечественных решений со стороны ведомства.

Геотом в поле

Сейсморазведка — один из ключевых методов поиска углеводородов. Технология основана на создании упругих волн, которые отражаются от пород и регистрируются на поверхности. Интерпретация полученных данных позволяет с высокой точностью сформировать картину строения недр на глубине нескольких километров.

Исторически сегмент оборудования для сейсморазведки в России практически полностью был занят иностранными производителями (около 97-98% всего используемого сейсмического комплекса). Основными производителями, представленными в России, являются французская Sercel (около 84% каналов в различных модификациях) и американские INOVA и Wireless Seismic (порядка 14% каналов). Оставшиеся 2% каналов делят между собой Саратовское конструкторское бюро сейсмического приборостроения (СКБ СП) и Сейстех.

Сейстех вышел на рынок с бескабельной телеметрической сейсморегистрирующей системой — программно-аппаратным комплексом (ПАК) Геотом в 2023 г. Именно это решение и применили Газпром нефть и ТСГК при проведении сейсморазведки 3D на Новогоднем участке недр. О других видах оборудования для сейсморазведки, использованных в рамках проекта, например, об источниках сигнала, не сообщается.

Основным элементом ПАК Геотом является универсальный автономный блок, обеспечивающий регистрацию данных и вспомогательные функции, к которому подключаются геофоны, считывающие отраженные колебания от сейсмоисточника. Блок включает в себя ГЛОНАСС/GPS-модуль, память для хранения данных, радиомодуль для коммуникации с сейсмостанцией. Также в состав аппаратной части ПАК входят модуль считывания данных и шлюз-модуль интеграции с системами синхронизации с источниками возбуждения упругих колебаний. Программная часть представлена ПО Геотом, позволяющим удаленно контролировать полевую расстановку модулей, следить за состоянием каждого канала (шумы, правильность установки, стабильность синхронизации), загружать и обрабатывать сейсмические данные.

ПАК Геотом облегчает и ускоряет сейсморазведочные работы в сложных поверхностных и природно-климатических условиях, позволяет использовать более легкую технику и сократить объем вырубки леса при прокладке профилей. Таким образом, решение адаптировано к работе с экологичными технологиями, включая «Зеленую сейсмику».