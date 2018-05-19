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Энергетика и ТЭК

В Ульяновской области открыт промышленный ветропарк

  •  © www.svkk.ru

В Чердаклинском районе Ульяновской области введён в эксплуатацию первый в России промышленный ветропарк на 35 МВт, с января ветряная электростанция включена в реестр мощности. Он включает 14 ветрогенерирующих установок по 2,5 МВт. Проект реализует ООО «Фортум Энергия», подконтрольное финской компании Fortum. Ветропарк стал первым в России генерирующим объектом, функционирующим на основе использования энергии ветра, который начал работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Компания инвестировала в проект более 5 млрд рублей. Ожидается, что ежегодно инвестор будет перечислять в региональный бюджет более 100 млн рублей налоговых платежей.

  •  © www.svkk.ru

Недавно подписано соглашение с датской компанией Vestas по размещению на территории Ульяновской области производства лопастей для ветрогенераторов. Таким образом, в регионе локализуется и осваивается новая компетенция по производству комплектующих для ветроэнергетики.

Fortum и «Роснано» выбрали Vestas в качестве своего технологического партнера. Компоненты, которые будут произведены компанией Vestas на заводе в Ульяновской области, Fortum и «Роснано» будут использовать при строительстве ветроэлектростанций в России.

Одновременно продолжаются работы по созданию новых ветропарков на территории Ульяновской области. Проведён мониторинг в трех районах. В настоящее время ведется анализ полученных отчетов о состоянии ветра и подбор площадок под строительство новых ветростанций, чтобы в ближайшие несколько лет увеличить суммарную мощность ветрогенерации в регионе до 600-700 МВт. В том числе 236 МВт планируются к возведению в рамках программы Фонда развития ветроэнергетики, созданного компанией «Фортум» и «Роснано».

Публикация полностью повторяет пост блогера Седое Лихо!Официальное открытие парка не было,но комплекс функционирует.

https://news.rambler.ru/other/38916667-fortum-vvel-v-ekspluatatsiyu-pervyy-v-rf-promyshlennyy-vetropark-v-ulyanovskoy-oblasti/

ulyanovsk-news.net/other/2018/05/17/127643.html

Пост сделан с содействием блогеров Седое Лихо и Human RS!

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https://www.svkk.ru/novosti/vetropark-fortum-pokazyvajet-resuljtaty/

альтернативная энергетика, Ульяновская область
  • Human RS Human RS
    19.05.1816:27:15

    Новость изначально была опубликована еще в феврале, тогда модераторами было решено отложить ее до возможной официальной церемонии в середине мая. Поскольку этого не произошло, то сегодня, спустя два дня после контрольного срока ее опубликовали уже в профильном блоге. За это спасибо коллеге Термометриксу, любезно согласившемуся это сделать.    

    #1037380
    • Михаил Зубков Михаил Зубков
      19.05.1819:06:52

      Ветропарки будут планово убыточными в России и любой другой стране с собственными добываемыми энергоресурсами. Они экономически оправданы только в странах-импортерах как частичное импортозамещение, и только в тех странах, где ветроэнергетические установки не импортируются, а производятся. У нас ветропарки могут только быть промоуторами нашего экспортного оборудования для ветроэнергетики (пока виртуального).

      #1037404
      • Human RS Human RS
        19.05.1819:08:35

        Пишите еще. Ваше экспертное мнение очень важно.

        #1037405
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    19.05.1817:03:07

    Ладно,так и быть!   Плюс поставлю!   

    #1037383
  • Николай Южаков
    19.05.1819:36:17

    35 МВт — мощность как у реактора плавучей АЭС для Певека. Такие единичные проекты могут быть интересны там где нет подключения к «оптовому рынку электроэнергии». А если, что-то серийное, то нужен потребитель, типа РЖД.

    #1037414
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