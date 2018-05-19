В Ульяновской области открыт промышленный ветропарк

В Чердаклинском районе Ульяновской области введён в эксплуатацию первый в России промышленный ветропарк на 35 МВт, с января ветряная электростанция включена в реестр мощности. Он включает 14 ветрогенерирующих установок по 2,5 МВт. Проект реализует ООО «Фортум Энергия», подконтрольное финской компании Fortum. Ветропарк стал первым в России генерирующим объектом, функционирующим на основе использования энергии ветра, который начал работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Компания инвестировала в проект более 5 млрд рублей. Ожидается, что ежегодно инвестор будет перечислять в региональный бюджет более 100 млн рублей налоговых платежей.

Недавно подписано соглашение с датской компанией Vestas по размещению на территории Ульяновской области производства лопастей для ветрогенераторов. Таким образом, в регионе локализуется и осваивается новая компетенция по производству комплектующих для ветроэнергетики.

Fortum и «Роснано» выбрали Vestas в качестве своего технологического партнера. Компоненты, которые будут произведены компанией Vestas на заводе в Ульяновской области, Fortum и «Роснано» будут использовать при строительстве ветроэлектростанций в России.

Одновременно продолжаются работы по созданию новых ветропарков на территории Ульяновской области. Проведён мониторинг в трех районах. В настоящее время ведется анализ полученных отчетов о состоянии ветра и подбор площадок под строительство новых ветростанций, чтобы в ближайшие несколько лет увеличить суммарную мощность ветрогенерации в регионе до 600-700 МВт. В том числе 236 МВт планируются к возведению в рамках программы Фонда развития ветроэнергетики, созданного компанией «Фортум» и «Роснано».

Публикация полностью повторяет пост блогера Седое Лихо!Официальное открытие парка не было,но комплекс функционирует.

https://news.rambler.ru/other/38916667-fortum-vvel-v-ekspluatatsiyu-pervyy-v-rf-promyshlennyy-vetropark-v-ulyanovskoy-oblasti/

ulyanovsk-news.net/other/2018/05/17/127643.html

Пост сделан с содействием блогеров Седое Лихо и Human RS!