Российские производители наращивают экспорт мяса и мясопродуктов

За первый квартал этого года Россия поставила за рубеж 9,3 тысячи тонн свинины и 49 тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы. Это на 33% больше по свинине и на 43% по птице и субпродуктам, чем в 1 квартале прошлого года, отмечают эксперты Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова со ссылкой на данные ФТС.

Экспорт мяса из России растет почти по всем показателям. Но главный рывок сделан по поставкам баранины, которые выросли в 8,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 15 тонн до 1,3 тыс. тонн). Рост экспорта баранины вызван тем, что доступ к своему рынку открыл Иран. Ожидается, что свой рынок вскоре откроет и Иордания, а это позволит увеличить не только экспорт баранины, но и других видов мяса. Кроме того, сейчас идут переговоры по поставкам мяса в Китай, Японию, Турцию.

По данным Российского экспортного центра поставки российского мяса за рубеж по итогам прошлого года выросли более чем на 40%. «В прошлом году экспорт мяса составил 259 тысяч тонн на сумму в 352 млн. долларов», — отмечает руководитель проектов РЭЦ Антон Хохлов.

«Внутренний рынок практически насыщен, и рост уровня самообеспеченности по мясу стал давить на цены, — поясняет заместитель председателя правления Ассоциации „Руспродсоюз“ Дмитрий Леонов. — В итоге в прошлом году мы наблюдали снижение цен на мясную продукцию, когда оптовые и розничные цены на мясо кур упали на 10-20 процентов».

При этом, по его мнению, необходимо обратить внимание на наращивание поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. «В частности, при вывозе мяса птицы отечественные мясоперерабатывающие предприятия, как правило, имеют аттестацию на экспорт замороженного сырья, а не продуктов глубокой степени переработки, — отмечает эксперт. — А ведь именно они способны положительным образом отразиться на рентабельности наших производств».

По осторожным прогнозам, экспорт мясных продуктов в этом году превысит 300 тыс. тонн.

Инспекторы генуправления по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции прибудут 21 мая в Россию. Они посетят предприятия в Брянской и Оренбургской областях, заинтересованные в поставках своей продукции в Турцию.

По завершении визита, 25 мая, будет проведено совещание в Россельхознадзоре. На нем специалисты двух стран обсудят предварительные результаты инспекции и наметят дальнейшие шаги по доступу российской говядины на турецкий рынок.

В Брянской области находится принадлежащая «Мираторгу» «Брянская мясная компания», в Оренбургской — компания «Оренбив» (проект итальянской Gruppo Cremonini). Это ведущие производители говядины в стране.

Как сообщалось, после того, как с 1 мая был смягчен режим ввоза в Россию томатов из Турции, Минсельхоз заявил, что в ответ на это надеется на решение вопроса о поставках в Турцию российского мяса.

Кроме говядины, Минсельхоз ведёт переговоры с Турецкой стороной об экспорте мяса птицы.

По данным Росстата, производство мяса, включая свинину, говядину и субпродукты, увеличилось в Россиии в январе-апреле на 9,4% в годовом выражении и составило 794 тыс. тонн.

http://www.dairynews.ru/news/spetsialisty-turtsii-na-budushchey-nedele-proverya.html