Экспорт продовольствия России третий месяц подряд превышает импорт
Россия увеличила экспорт продукции АПК в январе-мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 20,3%, импорт вырос на 5,4%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Экспорт третий месяц подряд превышает импорт агропродукции.
Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья (кроме текстильного) в январе-мае 2026 года вырос до 18,4 млрд с 15,3 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, импорт увеличился до 18 млрд с 17,1 млрд долларов.
Россия стала нетто-экспортером продовольствия по итогам января-марта 2026 года. Экспорт продукции АПК снижался с 2024 года, но по итогам января-февраля 2026 года впервые вырос с 2023 года, а в январе-марте превысил импорт.
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