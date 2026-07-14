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Kотенко Cергей Статистика

Экспорт продовольствия России третий месяц подряд превышает импорт

© agroexpert.press

Россия увеличила экспорт продукции АПК в январе-мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 20,3%, импорт вырос на 5,4%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Экспорт третий месяц подряд превышает импорт агропродукции.

Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья (кроме текстильного) в январе-мае 2026 года вырос до 18,4 млрд с 15,3 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, импорт увеличился до 18 млрд с 17,1 млрд долларов.

Россия стала нетто-экспортером продовольствия по итогам января-марта 2026 года. Экспорт продукции АПК снижался с 2024 года, но по итогам января-февраля 2026 года впервые вырос с 2023 года, а в январе-марте превысил импорт.

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Источник: www.zol.ru

Комментарии 8

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  • 3
    Нет аватара termometrix14.07.26 12:55:05

    ЖЖ Генби: «В 2017 году мы импортировали 21,5 миллионов тонн еды. А экспортировали, более чем в три раза больше, 65,25 миллионов тонн еды.Ныне существует неправильное мнение, что Россия импортирует продовольствие. Еще в 2008 падкие на чернуху журналисты спрашивали „Почему Россия импортирует 50% продовольствия?“. Да, в некотором роде так и есть, если считать по в долларах. НО самом деле, мы импортируем продукты продовольственной роскоши. Вино, экзотические фрукты, табак,кофе и пр. Да, зерно это сырье, но из этого сырья делается мука, а потом хлеб, основной продовольственный продукт многих народов. В РСФСР ситуация была обратной. Еды по весу импортировалось в десятки раз больше, чем экспортировалось. Причем еды простой, без экзотических фруктов,без заморского вина или вирджинского табака. На пике в 1981, импорт минус экспорт еды в долларах 2013 года был более 45 миллиардов. По весу импортировалось около 60 миллионов тонн продовольствия, а экспортировалось пара миллионов».
    https://genby.l...com/715475.html
    Точка зрения и статистика.

    Отредактировано: termometrix~13:23 14.07.26
    #1319285
  • Нет аватара alexm17.07.26 13:33:11

    В истории современной России рекордным по сбору зерновых стал 2017 г., когда собрали 135,5 млн т. и 2022 год РФ собрала рекордный урожай зернобобовых в 157,6 млн тонн, в том числе 104,237 млн тонн пшеницы. Страна стала главным экспортером пшеницы в мире. Но можно встретить мнения, что во времена СССР зерна собирали намного больше, но его не хватало. Оба утверждения верны. Разобраться, где кроется подвох, помогут голые цифры статистики.

    Валовой сбор зерна в СССР 1987 г — 211 млн т; в РСФСР — 109 млн т. В РФ в 2014 г сбор зерна составил 105,3 млн т; в 2018 г — 113 млн т; в 2019 г — 120 млн т. При этом рекордный урожай в 135,5 млн т пришелся на 2017 год и 2022 год рекордный урожай зерна в 157,6 млн тонн, а в 2010 г — всего 61 млн т. Уточним в СССР основные производители зерна была РСФСР приходилось около 3/5 валового сбора. Еще 1/5 давала Украина и 1/8 — Казахстан, остальные республики в лучшем случае обеспечивали сами себя, а то и дотировались.
    Следует так же учесть сорта пшеницы используемые СССР и современной Россией, основной сорт пшеницы созданный П. П. Лукьяненко получил широкое распространение Безостая-1, но на тот момент времени средняя урожайность не превышала 20-22 центнера с гектара, в некоторых регионах 30 центнеров с гектара.

    На сегодня современная Россия используя Безостая 100 (входящая в топ 5 сортов) со средней урожайностью в последние годы составила 30-40 ц/га.

    #1319425
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski17.07.26 17:14:53

    Интересно как обьяснить что при таких высоких статистически сборах зерна (Валовой сбор зерна в СССР 1987 г — 211 млн т) столько зерна надо было импортировать ???

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~17:15 17.07.26
    #1319439
    • Нет аватара termometrix17.07.26 18:01:15

      Основные причины:
      -Советские урожаи, превышавшие 200 миллионов тонн, часто включали большой объем фуражного (кормового) зерна, но ощущалась острая нехватка качественной продовольственной пшеницы. Кроме того, значительная часть урожая терялась из-за отсутствия современных элеваторов и плохой логистики.
      -Неэффективность советского сельского хозяйства: Высокая себестоимость производства мяса в СССР требовала всё больше зерна на единицу веса животного, в то время как американские фермеры использовали более продуктивные сорта и технологии.
      -В 1960-70-х годах руководство страны решило резко улучшить рацион граждан. Производство мяса субсидировалось, а цены на него в магазинах оставались фиксированными. Поголовье скота выросло до гигантских масштабов, и собственного фуражного зерна физически перестало хватать.
      -Благодаря открытию крупных месторождений в Сибири и высоким ценам на нефть в 1970-х годах, у СССР появилась валюта. Руководство страны сочло более выгодным и надежным закупать зерно за нефтедоллары, чтобы обеспечить рост мясного животноводства внутри страны, чем проводить масштабную модернизацию собственной аграрной инфраструктуры.

      #1319442
    • Нет аватара Алексей Растригин17.07.26 18:09:41

      Скорее всего, речь щла об импорте фуражного зерна, т.к. ЕМНИП в СССР практически отсутствовала комбикормовая промышленность

      #1319444
      • Нет аватара termometrix17.07.26 18:34:36

        И качественную пшеницу,рис,кукуруза.
        https://sdelano...249758#comments
        Автор юзер78: «До 40-45 млн тонн зерна в год импортировал СССР из натовских стран в обмен на свой золотой запас, который с 1964 по 1991 уменьшился с 1600 тонн до 290 тонн.
        В среднем в 80-е в СССР производили по 78-79 млн т пшеницы в год, 270-280 кг на душу населения. В менее урожайные годы — 65-70 млн т на всю страну. Это очень мало (особенно, учитывая, что в СССР плохо хранили зерно, многое пропадало), поэтому приходилось импортировать еще по 20-25 млн т пшеницы.СССР был крупнейшим импортёром пшеницы в мире.».

        #1319446
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski17.07.26 20:06:52

          А теперь Россия крупнейший ЭКСПОРТЕР пшеницы в мире!!!

          #1319449
    • Нет аватара termometrix17.07.26 18:14:17

      После исчерпания свободных трудовых ресурсов в стране руководство СССР продолжало делать упор на экстенсивное развитие сельского хозяйства и экономики в целом, постоянное наращивание объемов производственных факторов и погоню за огромными количественными показателями вместо стимулирования интенсификации сельского хозяйства и экономики с помощью научно-технического прогресса, то есть на сосредоточение внимания на качественных показателях единицы основных средств или фондоотдачи (средняя молочная продуктивность на корову, количество и качество мяса на единицу поголовья скота, экономичность, производительность, надежность и долговечность машин и многие другие).
      Экономика СССР развивалась преимущественно экстенсивным путем (за счет вовлечения все новых ресурсов). Это приводило к тому, что валовые количественные показатели (тонны, метры, штуки,экономический рост) ставились выше реального качества, технического прогресса и удобства потребителя.

      Отредактировано: termometrix~19:09 17.07.26
      #1319445