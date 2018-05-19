Быстринский ГОК начал реализацию магнетитового концентрата

Быстринский горно-обогатительный комбинат (входит в Норильский никель) начал продажу магнетитового (железорудного) концентрата. Первая партия объемом 680 т продукции уже отгружена в Китай. Объем поставок в мае запланирован на уровне около 10 тыс. т.

Железорудный концентрат наработан в процессе пуско-наладочных работ. Кроме того, в рамках отладки гравитационного процесса обогащения комбинат уже получает золотосодержащий концентрат. Продолжающаяся пусконаладка оборудования направлена на устойчивую часовую производительность и качественные характеристики продукции.

В апреле текущего года комбинат начал продажу медного концентрата. Контрагентам в Китай было продано 4,5 тыс. т. Основными контрагентами комбината по железорудному и медному концентратам выступают китайские компании. БГОК также планирует поставлять часть продукции на внутренний рынок. В частности, ведутся переговоры с компанией «Евраз» о поставках железорудного концентрата.

По словам руководителя глобальных продаж Норникеля Маркуса Мойрера, на продажу медного и магнетитового концентратов заключены долгосрочные контракты. Целевыми рынками сбыта для комбината, помимо КНР и России, также являются Япония и Южная Корея.

Быстринский ГОК был построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. После выхода на проектную мощность на комбинате будет производиться до 3,5 млн т магнетитового концентрата и 260 тыс. т медного концентрата.