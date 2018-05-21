В Астраханской области начато строительство крупнейшей в России солнечной электростанции

В Приволжском районе Астраханской области началось строительство второй очереди СЭС «Нива» мощностью 60 МВт. После ввода в эксплуатацию суммарная мощность солнечной электростанции достигнет 75 МВт. Таким образом СЭС станет крупнейшей среди построенных в России.

«Для группы компаний „Хевел“ Астраханская область — ключевой южный регион и мы планируем довести установленную мощность нашей генерации в регионе до 135 МВт», — сообщил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Ранее в Приволжском районе Астраханской области была введена в эксплуатацию первая очередь СЭС «Нива» мощностью 15 МВт, а с 1 мая текущего года начаты плановые поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России. Права на строительство объектов были получены структурами группы компаний «Хевел» после покупки портфеля проектов солнечных электростанций летом 2017 года.