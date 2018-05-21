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Энергетика и ТЭК

В Астраханской области начато строительство крупнейшей в России солнечной электростанции

  •  © www.hevelsolar.com

В Приволжском районе Астраханской области началось строительство второй очереди СЭС «Нива» мощностью 60 МВт. После ввода в эксплуатацию суммарная мощность солнечной электростанции достигнет 75 МВт. Таким образом СЭС станет крупнейшей среди построенных в России.

«Для группы компаний „Хевел“ Астраханская область — ключевой южный регион и мы планируем довести установленную мощность нашей генерации в регионе до 135 МВт», — сообщил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Ранее в Приволжском районе Астраханской области была введена в эксплуатацию первая очередь СЭС «Нива» мощностью 15 МВт, а с 1 мая текущего года начаты плановые поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России. Права на строительство объектов были получены структурами группы компаний «Хевел» после покупки портфеля проектов солнечных электростанций летом 2017 года.

  •  © www.hevelsolar.com
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http://www.hevelsolar.com/about/news/solnechnaya-elektrostantsiya-niva-stanet-krupneyshey-v-rossii-/

Астраханская область, альтернативная энергетика
  • Human RS Human RS
    21.05.1820:08:03

    Разве не Орская СЭС самая мощная? Кстати, сейчас в Астраханской области сейчас помимо этой строят еще 3 солнечные электростанции вдобавок к 2 (или трем? не помню точно) уже построенным.

    #1037980
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