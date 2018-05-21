В Татарстане запустили зону мобильной сети пятого поколения 5G

Опытная зона сети мобильной связи пятого поколения 5G открылась в Татарстане на территории города Иннополис.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, отметил, что компания совместно со своими партнерами — Huawei и «Таттелеком» — осознанно развернула опытную зону в Иннополисе, где работает много компаний, которые создают новые продукты, открывают стартапы, а также могут предлагать цифровое будущее всей стране.

Протокол о намерениях совместно проработать вопрос строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G власти Татарстана и Ростелеком подписали еще в июле 2017 года. По прогнозам главы Ростелекома Михаила Осеевского, массовое внедрение технологии связи пятого поколения в российских городах произойдет через пять-семь лет. Тестирование технологии будет проводится на территории Иннополиса в Татарстане, Сколково в Москве и Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Опытная зона создавалась с использованием оборудования широкополосного беспроводного доступа компании Huawei с элементами направления 5G Massive MIMO, которая позволяет увеличить пропускную способность каждой соты в четыре-пять раз по сравнению с сетями LTE.

На церемонии запуска в тестовом режиме показали техническую возможность обеспечения высоких скоростей передачи данных, пропускной способности и ультранизкое время задержки. Показ практического применения оборудования 5G начался с трансляции потокового видео в разрешении 4K и прямого эфира с камеры 360 градусов в шлеме виртуальной реальности.

Для демонстрации возможностей перспективного оборудования была открыта площадка виртуального футбола, наглядно демонстрирующая критичность и важность времени отклика сети, которое минимально в сетях 5G. Кроме того, благодаря использованию технологии Massive MIMO была достигнута скорость передачи данных свыше 2 Гбит/с.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявлял, что внедрение в России технологии 5G будет способствовать развитию в стране «интернета вещей» и беспилотных автомобилей. Технологию пятого поколения мобильной связи предположительно запустят в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.