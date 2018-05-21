На Ямале открылась первая птицеферма

Жителям Ноябрьска в скором времени станут доступны куры, выращенные на местной птицеферме. В городе начало работу ООО «Агрокомплекс Самсон», представляющее собой современный сельскохозяйственный комплекс с замкнутым циклом производства. Первую тысячу кур породы Браун Ник на предприятие завезли из Омска, к середине июня на комплексе ожидается прибавление — с сургутской птицефабрики завезут около полутора тысяч инкубационных яиц бройлера. Этих кур мясной породы на предприятии планируется держать около пяти тысяч. Всего на птицеферме планируют содержать более семи тысяч птиц. На продажу в магазины города предприятие планирует поставлять свежее мясо цыплят-бройлеров и свежее яйцо диетическое. Уже найден покупатель на пух и перо птицы — этот материал используют при изготовлении подушек. Ещё одно направление агрокомплекса — выращивание шампиньонов в гидропонных теплицах. Замкнутый цикл производства позволит часть выращенной продукции направлять на корм для птиц. В настоящее время идёт подготовка помещения и наладка оборудования для выращивания грибов.