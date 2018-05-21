Новый энергоблок ЛАЭС выдал в единую энергосистему России первые 500 миллионов кВт-ч электроэнергии

20 мая 2018 года новый сверхмощный энергоблок № 1 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома достиг выработки электроэнергии в полмиллиарда киловатт-часов с момента подключения к электросети 9 марта 2018 года.

В настоящее время энергоблок находится на завершающем этапе ввода в эксплуатацию.

Подчеркивая важность данного события, директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда отметил: «Вырабатываемая электроэнергия необходима для развития как Ленинградской области, так и для всего северо-западного региона: уже сейчас она способствует реализации многих крупных инвестиционных проектов».

«Кроме того, полученная от нового блока электроэнергия — это ещё и значительный вклад в укрепление энергобезопасности страны».

Как пояснил главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев, с 26 марта текущего года инновационный энергоблок № 1 с реактором ВВЭР-1200 находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

Во время этого этапа оборудование и технологические системы блока подвергаются многократным и всесторонним испытаниям для подтверждения их надёжной и безопасной эксплуатации. Причем, испытания энергоблока проводятся при поэтапном увеличении мощности реакторной установки от 35% до номинальных значений.

С 25 апреля специалисты выполняют комплекс проверок на уровне мощности реакторной установки 75% от номинальной: они изучают поведение реакторной установки и турбоагрегата в различных сценарных условиях, проводят испытания систем внутриреакторного контроля, проверяют эффективность биологической защиты, а также радиационную обстановку на АЭС.

Из 48 предусмотренных для данного подэтапа зачётных испытаний на сегодня выполнено 17.

«В настоящее время мы вывели реакторную установку на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной). Это предусмотрено этапной программой для завершения исследований нейтронно-физических характеристик активной зоны, проводимых при освоении уровня мощности энергоблока 75% от номинальной».

«После этого мы снова выведем энергоблок на 75% мощности и приступим к выполнению динамических испытаний, предусмотренных этапной программой при освоении этого уровня мощности энергоблока», — рассказал заместитель главного инженера строящейся Ленинградской АЭС по эксплуатации Сергей Шумов.

Планируется, что проверка энергоблока на уровне мощности 75% от номинальной будет завершена в начале июня. После этого стартуют испытания энергоблока на 90%, а затем и на 100% мощности реакторной установки.

Критерием успешности всего этапа «Опытно-промышленная эксплуатация» станут проведенные на заключительной стадии 15-суточные сдаточные испытания (комплексное опробование) энергоблока на номинальной мощности реакторной установки.

Только после этого новый, сверхмощный ленинградский энергоблок будет принят в промышленную эксплуатацию. Это ключевое для региона и страны событие должно произойти до конца текущего года.