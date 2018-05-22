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Новые заводы и цеха

На Заводе Керамических изделий смонтировали оборудование для производства керамогранита

  •  © eanews.ru

Завод Керамических изделий в Екатеринбурге запускает высокотехнологичную производственную линию по изготовлению керамогранита — это новый продукт для предприятия.

Ввод новой линии для завода — это еще один шаг, чтобы закрепить свое положение как одного из ведущих производителей керамической плитки в России. Новая линия позволит увеличить объемы производства выпускаемой продукции более чем на 20%. Керамогранит — это стойкий к воздействию внешней среды материал, и он, несомненно, найдет своего покупателя. При этом инновационные технологии позволят снизить себестоимость нового продукта, а значит продаваться он будет по доступной цене. Экологически чистое оборудование не нанесет вреда окружающей среде. Также благодаря введению новой линии на предприятии будут созданы новые рабочие места.

  •  © eanews.ru

Отметим, что поставщиком нового оснащения завода вновь стала итальянская компания Siti B&T Group SPA, которая уже много лет специализируется на проектировании, изготовлении, монтаже и обслуживании оборудования в данной отрасли. Сейчас на предприятии три из шести производственных линий именно этого производителя. Новое оборудование устанавливала совместная бригада итальянских и заводских специалистов. Новая линия, длина которой более 300 м, способна выпускать 2 млн кв. м коллекционной керамической плитки и керамогранита в год. Напомним, что в начале года Завод Керамических изделий провел ребрендинг. Теперь его новая продукция представлена под брендом ALMA CERAMICA.

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http://eanews.ru/news/economics/Na_Zavode_Keramicheskih_izdeliy_smontirovali_innovacionnoe_oborudovanie_po_proizvodstvu_keramogranita_22_05_2018/

Екатеринбург, керамогранит, керамика, Завод керамических изделий
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