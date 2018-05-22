На Заводе Керамических изделий смонтировали оборудование для производства керамогранита

Завод Керамических изделий в Екатеринбурге запускает высокотехнологичную производственную линию по изготовлению керамогранита — это новый продукт для предприятия.

Ввод новой линии для завода — это еще один шаг, чтобы закрепить свое положение как одного из ведущих производителей керамической плитки в России. Новая линия позволит увеличить объемы производства выпускаемой продукции более чем на 20%. Керамогранит — это стойкий к воздействию внешней среды материал, и он, несомненно, найдет своего покупателя. При этом инновационные технологии позволят снизить себестоимость нового продукта, а значит продаваться он будет по доступной цене. Экологически чистое оборудование не нанесет вреда окружающей среде. Также благодаря введению новой линии на предприятии будут созданы новые рабочие места.

Отметим, что поставщиком нового оснащения завода вновь стала итальянская компания Siti B&T Group SPA, которая уже много лет специализируется на проектировании, изготовлении, монтаже и обслуживании оборудования в данной отрасли. Сейчас на предприятии три из шести производственных линий именно этого производителя. Новое оборудование устанавливала совместная бригада итальянских и заводских специалистов. Новая линия, длина которой более 300 м, способна выпускать 2 млн кв. м коллекционной керамической плитки и керамогранита в год. Напомним, что в начале года Завод Керамических изделий провел ребрендинг. Теперь его новая продукция представлена под брендом ALMA CERAMICA.