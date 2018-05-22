В Башкирии введена в эксплуатацию установка по производству изопропилбензола

ПАО «Уфаоргсинтез» (дочернее общество ПАО АНК «Башнефть», входящего в Группу НК «Роснефть») завершило в Уфе инвестиционный проект модернизации установки по производству изопропилбензола (кумола). Модернизация позволила увеличить производительность установки и нарастить выпуск изопропилбензола до 170 тысяч тонн в год. Новый технологический процесс обеспечивает безопасное, экологически чистое производство, снижает расход сырья и энергоресурсов. Переход на использование новейших высокоселективных и стабильных цеолитных катализаторов также позволяет снизить себестоимость продукта. В России данная технология применена впервые. Кроме того, новое производство оснащено современным оборудованием с применением автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП). При модернизации установки использовано 90 процентов комплектующих российского производства.

Общий объём инвестиций в проект составил 1,88 млрд рублей.

Изопропилбензол является промежуточным продуктом в производстве фенола и ацетона, которые в свою очередь служат сырьём при изготовлении красок, растворителей, различных полимеров, используемых в автомобильной, электротехнической промышленности, а также в упаковочных материалах, медицине и фармакологии.

Предыдущая установка по производству изопропилбензола была построена в 1978 году по технологии 1940-х годов и не отвечала современным требованиям по эффективности, промышленной и экологической безопасности. Реконструкция производства началась в 2016 году. С ноября 2017 года на установке были проведены пуско-наладочные работы и комплексное опробование работы оборудования, автоматизированных систем управления, электротехнических устройств, средств противоаварийной и противопожарной защиты. В 2017 году ПАО «Уфаоргсинтез» ввело в эксплуатацию воздухоразделительную установку, которая позволила полностью обеспечить потребности в азоте высокой чистоты всех объектов нефтехимического предприятия, включая установку изопропилбензола.

Справка:

«Уфаоргсинтез» — одно из крупнейших отечественных предприятий органического синтеза,обеспечивает около 30% выпуска фенола в России, занимает лидирующие позиции в производстве ацетона.