«Таврида Электрик» реализует крупный проект в Омане

«Таврида Электрик» осуществила поставку в Оман 128 ячеек КРУ Mile (экспортный аналог шкафа КРУ D12) для восьми подстанций. Заказчиком является Mazoon Electricity Company (MZEC) — электрораспределительная компания в регионах Эд-Дахилия, Эш-Шаркия, Эль-Батина.

В связи с увеличивающимися показателями энергопотребления в обслуживаемых регионах, MZEC запустила программу комплексной модернизации сети для надежного электроснабжения потребителей.

Одним из технических решений в рамках данного проекта стало применение комплектных распределительных устройств — КРУ Mile 11 кВ. Наиболее остро для заказчика стоял вопрос выбора защитных реле и функций, используемых в данных устройствах. Поэтому на вводных фидерах для каждого вида защиты используется отдельный релейный терминал; также применены дополнительные механические блокировки для выкатных элементов и заземлителей, необходимых для предотвращения ошибок оперирования эксплуатирующим персоналом.

На сегодняшний день успешно проведены испытания ячеек для семи подстанций. Часть ячеек уже находится у Заказчика, часть — в морских контейнерах на грузоперевозящих судах. В ближайшее время будет организовано последнее приемо-сдаточное испытание ячеек для оставшейся подстанции.

Во время проведения приемо-сдаточных испытаний на производящем ячейки заводе в Таллине представители Mazoon Electricity Company имели возможность ознакомиться с производственными процессами. В результате, как завод в целом, так и качество произведенной продукции получили самые положительные оценки экспертов MZEC.