Низковольтные комплектные устройства с высокими требованиями к надежности, безопасности обслуживания и бесперебойности работы нужны во многих сферах промышленности и инфраструктуре: металлургия, химия, добыча и переработка нефти и газа, медицина и т. д.

Изучив опыт ведущих мировых производителей компания Арум в 2019 разработала и запустила в производство решение для сборки таких НКУ, доступное любому сборщику щитового оборудования в России. Многие параметры оболочек признанных лидеров получилось превзойти за счет новых оригинальных технических решений, на которые были получены 8 патентов РФ.

Среди таких улучшений увеличение полезного внутреннего пространства, лучшие показатели по естественной вентиляции, повышенная прочность конструкции и системы крепления шин, система клапанов безопасности.

Модульная сборная конструкция обеспечивает максимальные возможности щитов распределения энергии (ГРЩ, РУНН): двухстороннее и одностороннее обслуживание, секционирование любого вида 2a/2b/3a/3b/4a/4b, втычные и выкатные модули (MCC). Номинальный ток до 8430 А, ток термической стойкости до 100кА.

В 2023 году часть производства Арум была переведена на новую современную площадку с лучшими условиями для работы. Это позволило повысить эффективность, увеличить объемы, сократить сроки поставки и выйти текущем 2025 году на качественно новый уровень работы.

Многие новые заказчики смогли получить и убедится в надежности эксплуатации НКУ на базе российского решения. Среди них предприятия группы Сибур, Роснефть, РНК, Икселерейт (ЦОДы), Славнефть, Ростех, Савушкин продукт, Северсталь, РусХимАльянс, КазМунайГаз, ЕвроХим, Кроноспан, Highland Gold, Монди, ЭН+, электрические сетевые и генерирующие компании, водоканалы.

Пользуясь обратной связью от потребителей, технические отделы не прекращают работу по усовершенствованию и повышению качества продукции. Цель компании Арум — доступность передовых технических решений для российских промышленных предприятий.