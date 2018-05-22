Уралвагонзавод стабилизировал боевой модуль для бронемашин

В Челябинске впервые показали боевой модуль для бронемашин. На АО НПО «Электромашине» журналистам раскрыли секреты автономного роботехнического комплекса, который способен принципиально изменить всю систему вооружения сил общего назначения.

Выносной боевой модуль с дистанционным управлением (БМДУ) стабилизирован в двух плоскостях, что позволяет поражать цели в движении на дальности более 2000 метров. Но это не единственное преимущество разработки челябинских конструкторов. Агрегат по сравнению с конкурентами, значительно дешевле и компактнее. Кроме того, у модуля — высокая скорость поворота оружия — до 40 град/с и больший боекомплект — до 250 патронов.

Если учесть то, что основная задача технического устройства — оборона бронеавтомобиля, то наиболее частый огневой контакт с противником происходит с малых дистанций и с разных сторон. При условии активного маневрирования машины, уходящей из-под огня. Такая ситуация требует быстрой переброски оружия между целями, находящимися на значительных углах друг от друга.

Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд». Телевизионный канал прицела обнаруживает цель типа «БТР» на расстоянии до пяти тысяч метров, тепловизионный — «читает» угрозу с меньшей дальности — примерно в 2, 5 тысячи метров. Лазерный дальномер измеряет расстояния до 10 000 м, позволяя использовать боевой модуль не только для самообороны, но и для разведки и наблюдения за противником.

При необходимости вести огонь сходу, устройство работает в режиме стабилизации. Вся его конструкция разработана на унифицированных решениях, что позволяет использовать различные виды вооружений. Испытания технической новинки от «Электромашины» проведены успешно, документация передана в серийное производство.

При создании боевого модуля предприятие свело к минимуму использование иностранных комплектующих. Это было одно из основных требований к технике, после обеспечения характеристик точности стрельбы. Пульт управления, электродвигатели и системы их управления производятся непосредственно на НПО «Электромашина» из отечественных материалов и деталей. Дисплей и прицельный комплекс приобретаются у ведущих российских разработчиков и производителей этих изделий.

В итоге российский боевой модуль получился уникальным. Он способен работать при температуре от -60 до +50 °С. Для сравнения, температурным пределом для оборудования с иностранными комплектующими является -40 °С.