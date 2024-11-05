Концерн «Уралвагонзавод» отправил очередную партию тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк»

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Концерн «Уралвагонзавод» отправил российским военным очередную партию тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк»

Конструкторы предприятия с учётом пожеланий бойцов СВО провели значительную модернизацию боевой машины тяжёлой огнеметной системы ТОС-1А. Перед отправкой заказчику техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых специалисты проверили качество монтажа, работу механизмов и приборов. Ходовые качества «Солнцепёков» оценивали в различных дорожных условиях.

За прошлый год предприятие увеличило выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Объёмы возросли за счёт расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.

Президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле заявил, что на фронте становится всё больше «Солнцепёков», и отметил высокую эффективность работы тяжёлой огнемётной системы.

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