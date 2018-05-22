На Окской судоверфи заложили киль головного многоцелевого сухогрузного судна проекта RSD32M
22 мая 2018 года на заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) заложено головное многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 6220 тонн проекта RSD32M (строительный номер 3201).
Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — компания «Димар Фрахт». Всего заказано восемь многоцелевых сухогрузных судов проекта RSD32M.
Проект RSD32M разработан Морским Инженерным Бюро.
Суда проекта RSD32M в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Азовский пятитысячник», то есть в качестве основной целевой задачи могут перевозить «классические» партии зерна в 5000 т из портов Азовского и Каспийского морей при характерной в этих районах осадке 4,20 м.
По своей философии, суда проекта RSD32M призваны заменить устаревшие морально и физически «Сормовские» и «Волго-Балты», которые активно работают именно в этом сегменте перевозок.
Суда проекта RSD32M могут использоваться для транспортировки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ на внутренних водных путях европейской части Российской Федерации, в Азовском море, а также в Каспийском, Черном, Средиземном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.
Имея меньшую по сравнению с судами «Волго-Дон макс» класса расчетную длину, суда проекта RSD32M дешевле в постройке и более экономичны в эксплуатации.
Проект разработан на класс КМ Ice1 R2 AUT1-ICS CONT(deck, cargo holds Nos.1,2,3) DG(bulk, pack)Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям Международных Конвенций, действующим на момент закладки судна.
При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет около 3833 т, при характеристической для Азовских и Каспийских портов осадке 4,20 м в море — около 5157 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,745 м — около 6221 т.
Длина наибольшая составляет 123,17 м, ширина габаритная — 16,75 м, высота борта — 5,50 м.
22 мая 2018 года Окская судоверфь (директор Владимир Куликов, верфь входит в состав UCL Holding) заложила головное многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 6220 тонн проекта RSD32M (строительный номер 3201).
Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — компания «Димар Фрахт». Всего заказано восемь многоцелевых сухогрузных судов проекта RSD32M.
Проект RSD32M разработан Морским Инженерным Бюро.
Суда проекта RSD32M в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Азовский пятитысячник», то есть в качестве основной целевой задачи могут перевозить «классические» партии зерна в 5000 т из портов Азовского и Каспийского морей при характерной в этих районах осадке 4,20 м.
По своей философии, суда проекта RSD32M призваны заменить устаревшие морально и физически «Сормовские» и «Волго-Балты», которые активно работают именно в этом сегменте перевозок.
Для справок по данным на 2017 год:
• из 152 «Волго-Балтов» проектов 2-95 и 2-95A/R постройки ЧССР (строились в 1967-1984 годах) списаны 35,5% - 54 (17% - 9 судов потеряны в катастрофах, утилизировано — 45 судов). В эксплуатации 91 судно средним возрастом 40,5 лет, в отстое 7 судов средним возрастом 45,7 года. Средний возраст утилизации — 40 лет. Если же выделить первую серию из 73 «Волго-Балтов» проекта 2-95 (строились в 1967-1974 годах), то из них списано 60% - 44 судна (16% - 7 судов потеряны в катастрофах, утилизировано в XXI веке 51% - 37 судов, до 2000 года — 1 судно). В эксплуатации 27 судов средним возрастом 46,4 года;
• из 121 «Сормовских» проекта 1557 (строились в 1967-1986 годах) списаны 39,7% - 48 (17% - 8 судов потеряны в катастрофах, утилизировано — 40 судов). В эксплуатации 63 судна средним возрастом 39 лет. Средний возраст утилизации — 38,4 года. В отстое находится 10 судов средним возрастом 43,5 года — они вероятнее всего также будут сданы на металлолом.
Суда проекта RSD32M могут использоваться для транспортировки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ на внутренних водных путях европейской части Российской Федерации, в Азовском море, а также в Каспийском, Черном, Средиземном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.
Имея меньшую по сравнению с судами «Волго-Дон макс» класса расчетную длину, суда проекта RSD32M дешевле в постройке и более экономичны в эксплуатации.
Проект разработан на класс КМ Ice1 R2 AUT1-ICS CONT(deck, cargo holds Nos.1,2,3) DG(bulk, pack)Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям Международных Конвенций, действующим на момент закладки судна.
22.05.1822:52:03