В Волгоградской области спущен на воду первый в регионе батопорт для Волжского бассейна ВВП
Гидротехническое сооружение предназначено для объектов Волжского бассейна внутренних водных путей.
Новый батопорт заменит устаревший плавучий затвор для шлюзов Городецкого гидроузла в Нижегородской области. Он предназначен для перекрытия судоходного отверстия шлюзов канала и создания временного заграждения на время ремонта ворот и оборудования, насосы также позволяют осушать камеру.
Гидротехническое сооружение имеет вес 600 тонн, его длина — 34 м, высота — почти 12 м.
Работы по изготовлению батопорта продолжались девять месяцев, волгоградские специалисты также принимали участие в проектировании плавучего объекта.
Оборудование для обслуживания гидроузлов, как рассказали в ССМ, изготавливается строго индивидуально, поскольку каналы и шлюзы строились в разные годы и при их возведении применялись различные технологии. Все эти нюансы были изучены и учтены при проектировании и строительстве батопорта для Городецкого гидроузла.
Осенью 2018 года в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России до 2020 года» компания приступит к изготовлению еще одного подобного объекта.
Гидротехническое сооружение предназначено для объектов Волжского бассейна внутренних водных путей.
Новый батопорт заменит устаревший плавучий затвор для шлюзов Городецкого гидроузла в Нижегородской области. Он предназначен для перекрытия судоходного отверстия шлюзов канала и создания временного заграждения на время ремонта ворот и оборудования, насосы также позволяют осушать камеру.
Гидротехническое сооружение имеет вес 600 тонн, его длина — 34 м, высота — почти 12 м.
Работы по изготовлению батопорта продолжались девять месяцев, волгоградские специалисты также принимали участие в проектировании плавучего объекта.
Оборудование для обслуживания гидроузлов, как рассказали в ССМ, изготавливается строго индивидуально, поскольку каналы и шлюзы строились в разные годы и при их возведении применялись различные технологии. Все эти нюансы были изучены и учтены при проектировании и строительстве батопорта для Городецкого гидроузла.
Осенью 2018 года в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России до 2020 года» компания приступит к изготовлению еще одного подобного объекта.
22.05.1821:20:03