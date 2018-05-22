В Волгоградской области спущен на воду первый в регионе батопорт для Волжского бассейна ВВП

В Волгоградской области спущен на воду первый в регионе батопорт — изготовленный компанией «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ССМ), которая участвует в федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России до 2020 года», батопорт — ремонтный плавучий затвор с насосной станцией.

Гидротехническое сооружение предназначено для объектов Волжского бассейна внутренних водных путей.

Новый батопорт заменит устаревший плавучий затвор для шлюзов Городецкого гидроузла в Нижегородской области. Он предназначен для перекрытия судоходного отверстия шлюзов канала и создания временного заграждения на время ремонта ворот и оборудования, насосы также позволяют осушать камеру.

Гидротехническое сооружение имеет вес 600 тонн, его длина — 34 м, высота — почти 12 м.

Работы по изготовлению батопорта продолжались девять месяцев, волгоградские специалисты также принимали участие в проектировании плавучего объекта.

Оборудование для обслуживания гидроузлов, как рассказали в ССМ, изготавливается строго индивидуально, поскольку каналы и шлюзы строились в разные годы и при их возведении применялись различные технологии. Все эти нюансы были изучены и учтены при проектировании и строительстве батопорта для Городецкого гидроузла.

Осенью 2018 года в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России до 2020 года» компания приступит к изготовлению еще одного подобного объекта.

Гидротехническое сооружение предназначено для объектов Волжского бассейна внутренних водных путей.

Новый батопорт заменит устаревший плавучий затвор для шлюзов Городецкого гидроузла в Нижегородской области. Он предназначен для перекрытия судоходного отверстия шлюзов канала и создания временного заграждения на время ремонта ворот и оборудования, насосы также позволяют осушать камеру.

Гидротехническое сооружение имеет вес 600 тонн, его длина — 34 м, высота — почти 12 м.

Работы по изготовлению батопорта продолжались девять месяцев, волгоградские специалисты также принимали участие в проектировании плавучего объекта.

Оборудование для обслуживания гидроузлов, как рассказали в ССМ, изготавливается строго индивидуально, поскольку каналы и шлюзы строились в разные годы и при их возведении применялись различные технологии. Все эти нюансы были изучены и учтены при проектировании и строительстве батопорта для Городецкого гидроузла.

Осенью 2018 года в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России до 2020 года» компания приступит к изготовлению еще одного подобного объекта.