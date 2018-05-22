РЭП Холдинг отгрузил комплекс электротехнического оборудования на Усть-Тегусское месторождение

РЭП Холдинг отгрузил комплектную трансформаторную подстанцию для обустройства Усть-Тегусского нефтяного месторождения в рамках договора с ООО «РН-Уватнефтегаз».

Оборудование изготовлено на производственной площадке РЭП Холдинга — заводе «Электропульт». Для предприятия это первая комплексная поставка «под ключ» стационарной трансформаторной подстанции.

Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа КТПБ-35/6-2×16000-II-2-ХЛ1 произведена с учетом эксплуатации в тяжелых климатических условиях Ямало-Ненецкого автономного округа, где температура варьируется от -53° C зимой, и до + 35° C летом.

Открытое распределительное устройство 35 кВ в составе КТП выполнено на базе блоков серии БТ-ЭП-35, комплектное распределительное устройство 6 кВ — на базе ячеек К-204 ЭП и К-205 ЭП.

Оборудование предназначено для приема, преобразования и распределения электрической энергии на объекте. Преобразование напряжения осуществляется двумя силовыми трансформаторами мощностью по 16МВА каждый. Для реализации функций управления и защиты силового оборудования подстанция укомплектована шкафами релейной защиты собственного производства. Оборудование будет введено в эксплуатацию до конца 2018 года.

Это не первая поставка для ООО «РН-Уватнефтегаз». Ранее, в сентябре прошлого года, РЭП Холдинг поставил комплектную трансформаторную подстанцию БМ 2КТП-П-1600/35/0,4-ХЛ1 для обустройства Косухинского месторождения.