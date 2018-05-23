Строители забили первую сваю для путепровода на новом участке трассы Симферополь-Евпатория-Мирный

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Компания «Центродорстрой» начала формирование первого свайного поля под искусственные сооружения в рамках первого этапа реконструкции трассы Симферополь — Евпатория — Мирный. Первую сваю строители забили для путепровода в районе села Родниковое под Симферополем, передаёт корреспондент Крыминформа.

«Это первая наша свая, забитая в Крыму, — сказал Крыминформу заместитель руководителя обособленного подразделения компании „Центродорстрой“ Сергей Коносов. — Путепровод строится для сохранения связи сёл Весёлое и Ключи после ввода в эксплуатацию нового участка трассы Симферополь — Евпатория — Мирный. Всего здесь будет вбито 240 свай».

По его словам, формирование свайных полей вскоре начнётся и на других искусственных сооружениях трассы. Сваи уже поступают на производственные площадки в зоне строительства дороги.

«Центродорстрой» заключил контракт на строительство и реконструкцию первого 25-километрового участка трассы Симферополь — Евпатория — Мирный в декабре прошлого года. Средства на реализацию проекта предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма.

Трасса будет четырёхполосной первой технической категории с расчётной скоростью движения 120 километров в час. Строителям предстоит возвести шесть путепроводов, а также три надземных пешеходных перехода и 45 водопропускных труб. Срок завершения работ по проекту — сентябрь 2020 года.

Дорога должна стать ответвлением трассы «Таврида» и будет обходить аэропорт Симферополя с юга. Проект прошёл госэкспертизу весной прошлого года. Строительство всех трёх развязок на трассе Симферополь — Евпатория — Мирный и путепровода в районе села Родниковое началось в середине мая.