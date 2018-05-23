Первая турбина для мусоросжигательных заводов разработана в РФ

Уральский турбинный завод (холдинг «РОТЕК») разработал первую российскую турбину для мусоросжигательных заводов — Кп-77-6,8. Это даёт возможность отказаться от применения дорогостоящего оборудования зарубежных производителей в пользу отечественных технологий. Более того, благодаря применению технологий прогностики холдинга «РОТЕК», новая турбина получила высочайший уровень надежности.

В отличие от традиционных электростанций, производительность мусоросжигательных заводов измеряется не только в Ваттах электрической мощности, но и в тоннах перерабатываемого мусора. В случае сбоя на генерирующем оборудовании, потребители могут получить электроэнергию от других генерирующих объектов, однако нехватка мощностей по переработке мусора подобным образом компенсирована быть не может.

Новая машина УТЗ сконструирована в одноцилиндровом исполнении, обладает мощностью в 75 МВт, что достаточно для энергоснабжения 80 тысяч квартир. В её основе лежат проверенные в эксплуатации конструктивные решения и современные запатентованные технологии.

Именно поэтому новая машина УТЗ оснащается Системой прогностики и удалённого мониторинга ПРАНА, разработанной холдингом «РОТЕК». ПРАНА выявляет отклонения в работе оборудования за 2-3 месяца до того, как они приведут к отказу. Применение технологий предиктивной аналитики не только предотвращает возможные аварии, но и повышает прозрачность, надежность и эффективность эксплуатации.

«Мы уже несколько лет разрабатываем линейку турбин и технических решений для силового острова предприятий по утилизации мусора как путем прямого сжигания, так и пиролиза. Уверен, что уральские турбины будут способствовать развитию этого вида генерации, а значит, внесут свой вклад в улучшение экологической ситуации в России», — подчеркнул председатель Совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лифшиц.

Кп-77 разработана по техническим условиям заказчика проекта — АГК-1 и инженера-проекта HITACHI Zosen Inova AG, реализующих проект по строительству заводов по переработке твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Московской области и в Республике Татарстан. С их помощью к 2023 году в Московской области уровень захоронения отходов планируется снизить с 95% до 40%, а в Республике Татарстан к этому времени будет достигнута цель «Нулевого захоронения». Аудит производственно-технических возможностей со стороны HITACHI Zosen Inova AG Уральским турбинным заводом пройден успешно.