На ВСЗ состоялся вывод корпуса головного траулера «Баренцево Море» на открытый стапель

22 мая на Выборгском судостроительном заводе (г. Выборг, Ленинградская область) состоялся вывод корпуса головного траулера проекта KMT01 «Баренцево Море» из эллинга на площадку открытого стапеля.

Закладка первой секции прошла на Выборгском судостроительном заводе 31 мая 2017 года. Судно строится по заказу АО «Архангельский траловый флот». Длина траулера составляет 86 м, ширина — 17 м. Ледовый класс Ice 3 с усилением корпуса до класса Arc 4.