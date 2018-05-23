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Фотофакты

На ВСЗ состоялся вывод корпуса головного траулера «Баренцево Море» на открытый стапель

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22 мая на Выборгском судостроительном заводе (г. Выборг, Ленинградская область) состоялся вывод корпуса головного траулера проекта KMT01 «Баренцево Море» из эллинга на площадку открытого стапеля.

Закладка первой секции прошла на Выборгском судостроительном заводе 31 мая 2017 года. Судно строится по заказу АО «Архангельский траловый флот». Длина траулера составляет 86 м, ширина — 17 м. Ледовый класс Ice 3 с усилением корпуса до класса Arc 4.

  •  © www.instagram.com
  •  © www.instagram.com
  •  © www.instagram.com
  •  © www.instagram.com
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Ленинградская область, Выборг, Выборгский судостроительный завод, рыболовное судно, КМТ02.01
  • obormot obormot
    23.05.1820:42:45

    От советского ПСТ «Баренцево море» проекта 1332 осталось одно название.

    И это правильно!

    #1038736
    • A_SEVER A_SEVER
      23.05.1822:20:29

      От советского ПСТ «Баренцево море» проекта 1332 осталось одно название.
      Конечно — это новый проект, разработанный компанией «Skipsteknisk» (Норвегия).

      #1038787
  • Katamaran Katamaran
    23.05.1820:43:04

    слухи, слухи

    Алжир подписал контракт с Россией на закупку четырех патрульных кораблей проекта 22160

    ЦАМТО, 23 мая. Алжир подписал контракт с Россией на закупку четырех патрульных кораблей дальней морской зоны модульного типа проекта 22160, которые строятся на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького».

    По информации блога Africanmilitaryblog.com, договор был подписан 14 мая, общая стоимость соглашения составила 180 млн долл. Первый корабль планируется передать заказчику в сентябре 2018 года, оставшиеся — в течение следующих нескольких лет.

    Как отмечается, алжирский флот принял решение о приобретении российских кораблей по результатам их развертывания в Сирии.

    Пока официальной информации о факте заключения контракта в прессе не появлялось, однако в опубликованной месяц назад пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» за 2017 год факт участия в алжирском тендере с кораблем данного типа был подтвержден.

    В частности, сообщалось о решении Минпромторга РФ № 17/03/09-440 от 18 июля 2017 года по строительству четырех патрульных кораблей проекта 22160 с ударным ракетным комплексом 3М-54ТЭ (семейство «Калибр-НКЭ») и зенитным ракетным комплексом «Пальма» с двумя модулями ЗУР «Сосна» для инозаказчика 012 (Алжир). Согласно тендерным требованиям, первый корабль должен быть построен в России, оставшиеся три — на верфи инозаказчика.

    Документация по строительству кораблей была направлена в АО «Рособоронэкспорт» 18 августа 2017 года. По запросам служб АО «Рособоронэкспорт» для подготовки тендерного предложения заводом оперативно были предоставлены необходимые материалы. Эти материалы по тендерному предложению были переданы Алжиру 15 ноября 2017 года. Срок рассмотрения и принятия решения — февраль 2018 года.

    #1038737
    • obormot obormot
      23.05.1820:54:38

      Всё правильно, всё сходится…

      #1038743
      • Katamaran Katamaran
        23.05.1820:56:07

        Но, нужно официальное подтверждение

        #1038746
        • obormot obormot
          23.05.1821:01:35

          Это — да. Держим пальцы скрещенными.    

          #1038751
    • A_SEVER A_SEVER
      23.05.1822:24:36

      Первый корабль планируется передать заказчику в сентябре 2018 года
      Для этого корабль должны были заложить 4 года назад, но контракт подписали только в мае этого года (если верить).

      #1038790
      • Katamaran Katamaran
        23.05.1822:26:23

        Керчи их не доверят?

        #1038794
        • A_SEVER A_SEVER
          23.05.1822:35:55

          Керчи их не доверят?

          Кого «их»?

          Контракт на 4 корабля, из них только первый строится в России, а оставшиеся 3 в Алжире.

          В любом случае информация о передачи корабля Алжиру в сентябре этого года не соответствует действительности.

          #1038797
      • Katamaran Katamaran
        23.05.1822:37:23

        О, так просто, думаю, технологии не отдадут

        #1038799
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