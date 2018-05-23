На ВСЗ состоялся вывод корпуса головного траулера «Баренцево Море» на открытый стапель
Закладка первой секции прошла на Выборгском судостроительном заводе 31 мая 2017 года. Судно строится по заказу АО «Архангельский траловый флот». Длина траулера составляет 86 м, ширина — 17 м. Ледовый класс Ice 3 с усилением корпуса до класса Arc 4.
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23.05.1820:42:45
23.05.1822:20:29 Конечно — это новый проект, разработанный компанией «Skipsteknisk» (Норвегия).
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23.05.1822:24:36 Для этого корабль должны были заложить 4 года назад, но контракт подписали только в мае этого года (если верить).
23.05.1822:26:23
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