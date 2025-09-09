СЗ «СЗ Отрадное» завершил строительство рыболовного судна «Механик Степанов» проекта 03070
Судостроительный завод ООО «СЗ Отрадное» (Ленинградская область) сдал рыболовное судно проекта 03070 «Механик Степанов».
Строительство судов проекта 03070 началось в 2020 году по контрактам, заключенным с ООО «Островной-Краб».
Основные характеристики: длина — 50,45 м; ширина — 12 м; мощность ГД — 1200 кВт; скорость полного хода — 12,5 узлов. Символ класса: KM⍟ Ice2 (hull, machinery) AUT3 (REF) fishing vessel.
