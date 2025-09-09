Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 21
Katamaran Судостроение и судоходство

СЗ «СЗ Отрадное» завершил строительство рыболовного судна «Механик Степанов» проекта 03070

Судостроительный завод ООО «СЗ Отрадное» (Ленинградская область) сдал рыболовное судно проекта 03070 «Механик Степанов».

 © portnews.ru

Строительство судов проекта 03070 началось в 2020 году по контрактам, заключенным с ООО «Островной-Краб».

Основные характеристики: длина — 50,45 м; ширина — 12 м; мощность ГД — 1200 кВт; скорость полного хода — 12,5 узлов. Символ класса: KM⍟ Ice2 (hull, machinery) AUT3 (REF) fishing vessel.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: portnews.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт