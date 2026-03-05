На СЗ «Отрадное» заложено третье рыболовное судно проекта 200101
На производственной площадке ООО «Судостроительный завод «Отрадное» (Ленинградская область) состоялась закладка киля третьего рыболовного судна проекта 200101.
Судно предназначено для ярусного промысла и переработки улова на борту с последующими заморозкой и хранением в охлаждаемом трюме.
Основные характеристики:длина — 61,09 м;ширина — 14,00 м;высота борта — 6,00 м;валовая вместимость — 2 978.
Проектный символ класса: KM⍟ Ice3 (hull) Ice2 (machinery) AUT1 Fishing vessel.
